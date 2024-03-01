https://sputniknews.com.tr/20240301/bakan-yumakli-acikladi-bugun-hesaplara-yatiyor-1081265107.html

Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor

Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T14:10+0300

2024-03-01T14:10+0300

2024-03-01T14:10+0300

ekonomi

ibrahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

destek

mazot

gübre

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadesini kullandı.

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ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, destek, mazot, gübre