https://sputniknews.com.tr/20240301/bakan-yumakli-acikladi-bugun-hesaplara-yatiyor-1081265107.html
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T14:10+0300
2024-03-01T14:10+0300
2024-03-01T14:10+0300
ekonomi
ibrahim yumaklı
tarım ve orman bakanlığı
destek
mazot
gübre
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/turistik-dogu-ekspresine-alternatif-iki-yeni-tren-hatti-nisan-ayinda-basliyor-1081256356.html
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ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, destek, mazot, gübre
ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, destek, mazot, gübre
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadesini kullandı.