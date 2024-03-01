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Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif iki yeni tren hattı: Nisan ayında başlıyor
Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif iki yeni tren hattı: Nisan ayında başlıyor
Sputnik Türkiye
Seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi "Turistik Doğu Ekspresi"ne alternatif geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T13:17+0300
2024-03-01T13:17+0300
yaşam
abdulkadir uraloğlu
doğu ekspresi
diyarbakır
ankara
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır" ve "Ankara-Tatvan" hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi ‘Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif sunacak ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ güzergâhlarında çalıştırılacak iki yeni turistik trenin Nisan ayında seferlerine başlayacağını ve Haziran ayının ortalarına kadar seferlerin devam edeceğini belirtti.Uraloğlu, “Ankara-Kars hattında Doğu Ekspresinin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan ‘Turistik Doğu Ekspresi’ büyük talep görüyor ve seyahat severler, farklı parkurlarda da aynı şekilde turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik.” ifadelerine yer verdi.Vatandaşlar tarafından çok talep edilen ve çok sevilen turistik seferlerine yenilerinin eklemekten mutluluk duyduklarını belirten Uraloğlu, “1.051 kilometre hat uzunluğunda ‘Ankara-Diyarbakır’ parkurunda işletilecek Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’da seferlerine başlayacak. ‘Ankara-Diyarbakır’ seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak.” açıklamasında bulundu.Fiyat bilgisi de paylaşan Bakan Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin oda fiyatının 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.Bakan Uraloğlu, 1.262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik trenin ise Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’ te seferlerine başlayacağını ifade ederek, “Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’ te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.” ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Ankara-Tatvan parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olduğunu belirtti.Uraloğlu, “Tren, hem alternatif bir tatil seçeneği sunarak Anadolu’muzun tarihi, doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlıyor, hem de trende seyahatin kendisi tatil gibi. Ayrıca fotoğraf severler için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu turistik trenlerin de Turistik Doğu Ekspresi gibi çok sevileceğine inanıyoruz. Farklı parkurlarda da turistik trenlerin işletilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasında bulundu.
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doğu ekspresi hat
doğu ekspresi hat

Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif iki yeni tren hattı: Nisan ayında başlıyor

13:17 01.03.2024
© AADoğu Ekspresi 6 ayda 215 bin yolcuyu ağırladı
Doğu Ekspresi 6 ayda 215 bin yolcuyu ağırladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA
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Seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi "Turistik Doğu Ekspresi"ne alternatif geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır" ve "Ankara-Tatvan" hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır" ve "Ankara-Tatvan" hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi ‘Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif sunacak ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ güzergâhlarında çalıştırılacak iki yeni turistik trenin Nisan ayında seferlerine başlayacağını ve Haziran ayının ortalarına kadar seferlerin devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu, “Ankara-Kars hattında Doğu Ekspresinin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan ‘Turistik Doğu Ekspresi’ büyük talep görüyor ve seyahat severler, farklı parkurlarda da aynı şekilde turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik.” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar tarafından çok talep edilen ve çok sevilen turistik seferlerine yenilerinin eklemekten mutluluk duyduklarını belirten Uraloğlu, “1.051 kilometre hat uzunluğunda ‘Ankara-Diyarbakır’ parkurunda işletilecek Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’da seferlerine başlayacak. ‘Ankara-Diyarbakır’ seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak.” açıklamasında bulundu.
Fiyat bilgisi de paylaşan Bakan Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin oda fiyatının 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, 1.262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik trenin ise Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’ te seferlerine başlayacağını ifade ederek, “Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’ te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.” ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, Ankara-Tatvan parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olduğunu belirtti.

Uraloğlu, “Tren, hem alternatif bir tatil seçeneği sunarak Anadolu’muzun tarihi, doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlıyor, hem de trende seyahatin kendisi tatil gibi. Ayrıca fotoğraf severler için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu turistik trenlerin de Turistik Doğu Ekspresi gibi çok sevileceğine inanıyoruz. Farklı parkurlarda da turistik trenlerin işletilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasında bulundu.
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