https://sputniknews.com.tr/20240301/bagimsiz-ibb-baskan-adaylarinin-pusuladaki-yerleri-belli-oldu-1081284094.html

Bağımsız İBB başkan adaylarının pusuladaki yerleri belli oldu

Bağımsız İBB başkan adaylarının pusuladaki yerleri belli oldu

Sputnik Türkiye

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylarının oy pusulasındaki yerleri kura... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024-03-01T20:50+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

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aday

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

istanbul adalet sarayı

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Yüksek Seçim Kurulu'nca ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylarının oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.İstanbul Adalet Sarayı'nda, İl Seçim Kurulu Başkanı olan İstanbul 15. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi Başkanı Ramazan Seçkin, Kurul Üyesi İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ve İl Seçim Kurulu Müdürü Yahya Gülşen'in katılımıyla bağımsız İBB başkan adayları için kura çekimi yapıldı.Kura çekimi sırasında seçime girecek 27 bağımsız adaydan 12'si hazır bulundu.Kura sonucuna göre, bağımsız adayların oy pusulasında 1'den 27'ye kadarki sıralamaları şöyle:'Pusulalarda ismimizin üstünde resmimizin olması fikri hepimizde hakim'Kuranın ardından açıklama yapan aday Vedat Öztürk, "Pusulalarda ismimizin üstünde resmimizin olması fikri hepimizde hakim. Siyasi partilerin logosu varsa bizim de yüzümüzün logomuz olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu konuda hep beraber müracaat edeceğiz. İnşallah olumlu sonuçlanır" diye konuştu.

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