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Kurum'dan 'Kanal İstanbul' yanıtı: 'İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok' diyoruz
Kurum'dan 'Kanal İstanbul' yanıtı: 'İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok' diyoruz
Sputnik Türkiye
İBB Başkan adayı Kurum, Kanal İstanbul'la ilgili soruya "Gündemde olmayan, bizim gündemimize olmayacak diye ısrarla söylememize rağmen siz de ısrarla temcit... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T19:26+0300
2024-03-01T19:39+0300
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda spor, sanat ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaların izinin Türkiye'nin her yerinde görülebileceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:''Ablam ablam' dediği İYİ Parti Genel Başkanı'nı bugün yolda görse yolunu değiştirir''Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı...'Kurum, mevcut İBB yönetimin 115 bin konut sözü verip sadece 5 bin konut inşa ettiğine, 230 kilometre metro hattı sözüne rağmen sadece 8 kilometrelik hat yaptığına dikkati çekerek "Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı...'İsrafı bitirdik' deyip, boy boy tabelalara reklam verme bedeli kaç lira biliyor musunuz? 175 milyon lira. İki günlük konsere 550 milyon harcayan anlayış CHP kongrelerinde delegelerini ayarlamayı iyi biliyor. Yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor, bu işleri iyi biliyor ama belediyecilikten bihaber" dedi.'İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor'Metro hattını iki katına çıkaracakları ve kentin tüm ilçelerine metroyu ulaştıracakları vaatlerinde bulunan Kurum, şunları dile getirdi:Programın ardından Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper ile kameraların karşısına geçen Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İmamoğlu'na 'televizyon programı' yanıtı: Çağrısı samimi bir çağrı değilİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir soruya karşılık, "Murat Kurum'la ortak yayına tereddütsüz çıkarım" yanıtı verdiği hatırlatılarak, "Sizin düşünceniz nedir? Rakibiniz İmamoğlu'yla ortak yayında bir araya gelerek İstanbul'u konuşmak ister misiniz?" diye sorulan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:'Anketlerde de öndeyiz'İmamoğlu'nun önce vatandaşların sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Kurum, son anket sonuçlarıyla ilgili bir soruya karşılık, konuşma yaptığı programa dikkati çekti.Murat Kurum, "İçerideki salon, anket işte bu. Saha da aynısını söylüyor. Anket her zaman sahadır, sahanın gücü, sesi, duygusu, size sarılma isteği, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ne yapacağını şaşırdı. 'İttifak yapıyor musunuz?' sorusuna cevap veremiyorlar. 'Yaptık' demiyorlar, 'Yapmadık' demiyorlar. Böyle savruluyorlar. Çok güzel gidiyor, anketlerde de öndeyiz" şeklinde konuştu."İmar projesinin iptalinden sonra tekrar bir ihale düzenlenen Kanal İstanbul projesi kararının devam edip etmeyeceği" sorulan Kurum, "Gündemde olmayan, bizim gündemimize olmayacak diye ısrarla söylememize rağmen siz de ısrarla temcit pilavı gibi 'Kanal İstanbul da Kanal İstanbul' diyorsunuz. 'İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok' diyoruz. Bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz" yanıtını verdi.'Bu projenin Kanal İstanbul ile alakası yok'Söz konusu ihaleye dair gündem değiştirme çabalarının farkında olduklarını dile getiren Kurum, "O arsa Emlak Konut Genel Müdürüyken bizim aldığımız bir arsa. Türk Hava Yolları personeli için orada yapmış olduğumuz bir proje. Bu projenin kanalla alakası yok, ilgisi yok. Orada Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile THY Genel Müdürlüğümüzün, vatandaşımızın konut edinmesi amacıyla yapmış olduğu bir iş" dedi.Programa, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/ibb-baskan-adayi-murat-kurum-bogaza-yeni-bir-tunel-yapacagiz-1081247451.html
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Kurum'dan 'Kanal İstanbul' yanıtı: 'İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok' diyoruz

19:26 01.03.2024 (güncellendi: 19:39 01.03.2024)
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLUİBB Başkan Adayı Murat Kurum
İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU
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İBB Başkan adayı Kurum, Kanal İstanbul'la ilgili soruya "Gündemde olmayan, bizim gündemimize olmayacak diye ısrarla söylememize rağmen siz de ısrarla temcit pilavı gibi 'Kanal İstanbul da Kanal İstanbul' diyorsunuz. 'İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok' diyoruz. Bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda spor, sanat ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaların izinin Türkiye'nin her yerinde görülebileceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

''Ablam ablam' dediği İYİ Parti Genel Başkanı'nı bugün yolda görse yolunu değiştirir'

"Hiçbir zaman iftiralar ve dedikoduların içinde olmayacağız. Birileri gibi yol yürüdüğümüz, 'dava arkadaşımız' dediğimiz arkadaşlarımızı, büyüklerimizi sırtından hançerlemeyeceğiz. 'Ablam ablam' dediği İYİ Parti Genel Başkanı'nı bugün yolda görse yolunu değiştirir. Hani ablandı, ne oldu? Elinden tuttuğu il başkanı dava arkadaşını, yol arkadaşını saf dışı bıraktı. Kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok. İş hizmete, esere geldiğinde orada yok, yeller esiyor. İstanbullu bugün kırgın, sen burayı yarı zamanlı belediyecilik yaparak yönetemezsin. Arada bir belediyeye uğrayıp 'Acaba belediyede bir iş var mı?' anlayışıyla İstanbul'u yönetemezsin."

'Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı...'

Kurum, mevcut İBB yönetimin 115 bin konut sözü verip sadece 5 bin konut inşa ettiğine, 230 kilometre metro hattı sözüne rağmen sadece 8 kilometrelik hat yaptığına dikkati çekerek "Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı...'İsrafı bitirdik' deyip, boy boy tabelalara reklam verme bedeli kaç lira biliyor musunuz? 175 milyon lira. İki günlük konsere 550 milyon harcayan anlayış CHP kongrelerinde delegelerini ayarlamayı iyi biliyor. Yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor, bu işleri iyi biliyor ama belediyecilikten bihaber" dedi.

'İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor'

Metro hattını iki katına çıkaracakları ve kentin tüm ilçelerine metroyu ulaştıracakları vaatlerinde bulunan Kurum, şunları dile getirdi:
"Beşiktaş Dolmabahçe'den binen vatandaşımız Kilyos'a kadar kesintisiz ulaşacak. Biz o projeyi başlattığımızda bunlar geldi oraya beton döktü. Biz, 'İstanbul'un trafiği rahatlasın, Büyükdere Caddesi'nden vatandaşımız huzurla seyahat etsin' dedik, bunlar beton döktü. 'Metroyla dünyanın her modern kentinde olduğu gibi ulaşım ağlarını arttıralım' dedik, bunlar 3 metro ihalemizi iptal etti. O da yetmezmiş gibi Sancaktepe'de projesini bitirdiğimiz, finansını, kredisini çözdüğümüz metro hattına gidip hafriyat döktüler. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Sonra sorsanız, 'Biz İstanbul'u seviyoruz...' İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor, kusura bakma."
Programın ardından Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper ile kameraların karşısına geçen Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na 'televizyon programı' yanıtı: Çağrısı samimi bir çağrı değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir soruya karşılık, "Murat Kurum'la ortak yayına tereddütsüz çıkarım" yanıtı verdiği hatırlatılarak, "Sizin düşünceniz nedir? Rakibiniz İmamoğlu'yla ortak yayında bir araya gelerek İstanbul'u konuşmak ister misiniz?" diye sorulan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:
"Ekrem Bey'in İstanbul'u ilk önce bir özne olarak görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değil. İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış, farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi yine bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil. İstanbul ve sorunları konuşulacaksa, biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız."

'Anketlerde de öndeyiz'

İmamoğlu'nun önce vatandaşların sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Kurum, son anket sonuçlarıyla ilgili bir soruya karşılık, konuşma yaptığı programa dikkati çekti.
Murat Kurum, "İçerideki salon, anket işte bu. Saha da aynısını söylüyor. Anket her zaman sahadır, sahanın gücü, sesi, duygusu, size sarılma isteği, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ne yapacağını şaşırdı. 'İttifak yapıyor musunuz?' sorusuna cevap veremiyorlar. 'Yaptık' demiyorlar, 'Yapmadık' demiyorlar. Böyle savruluyorlar. Çok güzel gidiyor, anketlerde de öndeyiz" şeklinde konuştu.
"İmar projesinin iptalinden sonra tekrar bir ihale düzenlenen Kanal İstanbul projesi kararının devam edip etmeyeceği" sorulan Kurum, "Gündemde olmayan, bizim gündemimize olmayacak diye ısrarla söylememize rağmen siz de ısrarla temcit pilavı gibi 'Kanal İstanbul da Kanal İstanbul' diyorsunuz. 'İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok' diyoruz. Bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz" yanıtını verdi.

'Bu projenin Kanal İstanbul ile alakası yok'

Söz konusu ihaleye dair gündem değiştirme çabalarının farkında olduklarını dile getiren Kurum, "O arsa Emlak Konut Genel Müdürüyken bizim aldığımız bir arsa. Türk Hava Yolları personeli için orada yapmış olduğumuz bir proje. Bu projenin kanalla alakası yok, ilgisi yok. Orada Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile THY Genel Müdürlüğümüzün, vatandaşımızın konut edinmesi amacıyla yapmış olduğu bir iş" dedi.
Programa, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da katıldı.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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İBB Başkan adayı Murat Kurum: Boğaz'a yeni bir tünel yapacağız
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