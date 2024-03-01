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Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi
Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı yağış ve fırtına sonrası Antalya'nın Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:21+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat'ta meydana gelen selden kaynaklı zararların telafisi ve acil ihtiyaçların karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildiğini bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış sebebiyle sel ve su baskınlarının yaşandığını hatırlattı.Bu kapsamda Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:"Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 iş yeri ve 2 bin 261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
https://sputniknews.com.tr/20240214/afad-gonullusu-selde-bogulma-tehlikesi-yasayan-kediyi-kurtardi-1080716008.html
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antalya, afet
antalya, afet

Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

12:21 01.03.2024 (güncellendi: 12:44 01.03.2024)
© AA / Antalya Büyükşehir BelediyesiAntalya'da sel
Antalya'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA / Antalya Büyükşehir Belediyesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı yağış ve fırtına sonrası Antalya'nın Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat'ta meydana gelen selden kaynaklı zararların telafisi ve acil ihtiyaçların karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış sebebiyle sel ve su baskınlarının yaşandığını hatırlattı.
Bu kapsamda Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 iş yeri ve 2 bin 261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
YAŞAM
AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı
14 Şubat, 11:23
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