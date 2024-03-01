https://sputniknews.com.tr/20240301/antalyada-4-ilce-afet-bolgesi-ilan-edildi-1081254009.html

Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı yağış ve fırtına sonrası Antalya'nın Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T12:21+0300

2024-03-01T12:21+0300

2024-03-01T12:44+0300

türkiye

antalya

afet

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat'ta meydana gelen selden kaynaklı zararların telafisi ve acil ihtiyaçların karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildiğini bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış sebebiyle sel ve su baskınlarının yaşandığını hatırlattı.Bu kapsamda Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:"Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 iş yeri ve 2 bin 261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

https://sputniknews.com.tr/20240214/afad-gonullusu-selde-bogulma-tehlikesi-yasayan-kediyi-kurtardi-1080716008.html

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