https://sputniknews.com.tr/20240214/afad-gonullusu-selde-bogulma-tehlikesi-yasayan-kediyi-kurtardi-1080716008.html
AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı
AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı
Sputnik Türkiye
Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü olan kişi kurtardı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T11:23+0300
2024-02-14T11:23+0300
2024-02-14T11:23+0300
yaşam
video
kedi
antalya
muratpaşa
sel
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Turuncu kodla uyarılan Antalya’da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı.Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde çekilen görüntüde bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı.Boynuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı
Sputnik Türkiye
AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı
2024-02-14T11:23+0300
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PT0M36S
Sputnik Türkiye
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video, kedi, antalya, muratpaşa, sel, видео
video, kedi, antalya, muratpaşa, sel, видео
AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı
Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü olan kişi kurtardı.
Turuncu kodla uyarılan Antalya’da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde çekilen görüntüde bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı.
Boynuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.