https://sputniknews.com.tr/20240214/afad-gonullusu-selde-bogulma-tehlikesi-yasayan-kediyi-kurtardi-1080716008.html

AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı

AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı

Sputnik Türkiye

Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü olan kişi kurtardı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T11:23+0300

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yaşam

video

kedi

antalya

muratpaşa

sel

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Turuncu kodla uyarılan Antalya’da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı.Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde çekilen görüntüde bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı.Boynuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

antalya

muratpaşa

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AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı Sputnik Türkiye AFAD gönüllüsü selde boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtardı 2024-02-14T11:23+0300 true PT0M36S

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video, kedi, antalya, muratpaşa, sel, видео