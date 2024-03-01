https://sputniknews.com.tr/20240301/altinda-artis-suruyor-mu-1081249133.html
Altında artış sürüyor mu?
Altında artış sürüyor mu?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 31,3130 liradan, euro 33,8560 liradan güne başladı. Altında ise hafta başından bu yana yükseliş sürüyor. Gram altın 2 bin 61... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T10:37+0300
2024-03-01T10:37+0300
2024-03-01T10:37+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
gram altın
çeyrek altın
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Serbest piyasada 31,3110 liradan alınan dolar, 31,3130 liradan satılıyor. 33,8540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,8560 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,2280 lira, euronun satış fiyatı ise 33,8450 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 61 lira, çeyrek altın 3 bin 338 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 13 bin 316 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 46 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.189 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.41 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 61.424 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240229/bitcoin-icin-200-bin-dolar-tahmini-trilyon-dolarlik-dev-harekete-geciyor-akin-baslayacak-1081203097.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, gram altın, çeyrek altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, gram altın, çeyrek altın
Altında artış sürüyor mu?
İstanbul serbest piyasada dolar 31,3130 liradan, euro 33,8560 liradan güne başladı. Altında ise hafta başından bu yana yükseliş sürüyor. Gram altın 2 bin 61 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 31,3110 liradan alınan dolar, 31,3130 liradan satılıyor. 33,8540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,8560 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,2280 lira, euronun satış fiyatı ise 33,8450 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 61 lira, çeyrek altın 3 bin 338 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 13 bin 316 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 46 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.189 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.41 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.41 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 61.424 dolar seviyesinde.