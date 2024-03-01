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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Altında artış sürüyor mu?
Altında artış sürüyor mu?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 31,3130 liradan, euro 33,8560 liradan güne başladı. Altında ise hafta başından bu yana yükseliş sürüyor. Gram altın 2 bin 61... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 31,3110 liradan alınan dolar, 31,3130 liradan satılıyor. 33,8540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,8560 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,2280 lira, euronun satış fiyatı ise 33,8450 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 61 lira, çeyrek altın 3 bin 338 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 13 bin 316 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 46 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.189 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.41 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 61.424 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, gram altın, çeyrek altın

Altında artış sürüyor mu?

10:37 01.03.2024
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,3130 liradan, euro 33,8560 liradan güne başladı. Altında ise hafta başından bu yana yükseliş sürüyor. Gram altın 2 bin 61 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 31,3110 liradan alınan dolar, 31,3130 liradan satılıyor. 33,8540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,8560 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,2280 lira, euronun satış fiyatı ise 33,8450 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 61 lira, çeyrek altın 3 bin 338 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 13 bin 316 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 46 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.189 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 82.41 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.41 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 61.424 dolar seviyesinde.
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Bitcoin için 200 bin dolar tahmini: 'Trilyon dolarlık dev harekete geçiyor, akın başlayacak'
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