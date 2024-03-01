https://sputniknews.com.tr/20240301/altinda-artis-suruyor-mu-1081249133.html

Altında artış sürüyor mu?

Altında artış sürüyor mu?

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 31,3130 liradan, euro 33,8560 liradan güne başladı. Altında ise hafta başından bu yana yükseliş sürüyor. Gram altın 2 bin 61... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T10:37+0300

2024-03-01T10:37+0300

2024-03-01T10:37+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

gram altın

çeyrek altın

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/1f/1042565745_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_899151fb5ecfb82038cc5641398cf190.jpg

Serbest piyasada 31,3110 liradan alınan dolar, 31,3130 liradan satılıyor. 33,8540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,8560 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,2280 lira, euronun satış fiyatı ise 33,8450 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 61 lira, çeyrek altın 3 bin 338 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 13 bin 316 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 46 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.189 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.41 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 61.424 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240229/bitcoin-icin-200-bin-dolar-tahmini-trilyon-dolarlik-dev-harekete-geciyor-akin-baslayacak-1081203097.html

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