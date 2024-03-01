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https://sputniknews.com.tr/20240301/aksiyon-filmlerini-aratmadi-polis-ehliyetsiz-traktor-surucusunu-kovaladi-1081275080.html
Aksiyon filmlerini aratmadı: Polis ehliyetsiz traktör sürücüsünü kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmadı: Polis ehliyetsiz traktör sürücüsünü kovaladı
Sputnik Türkiye
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçtı. Uzun kovalamacanın ardından sürücü yakalandı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T16:54+0300
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İlçede denetim yapan polis ekipleri bir traktör sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü E.Ç'ye (18) ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.Polis ekipleri ile traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı menevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230916/yoldan-gecen-motosikletin-arkasina-binen-trafik-polisi-silahli-zanliyi-yakaladi-1075516226.html
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polis, traktör, kovalamaca
polis, traktör, kovalamaca

Aksiyon filmlerini aratmadı: Polis ehliyetsiz traktör sürücüsünü kovaladı

16:54 01.03.2024
© İHA / SERKAN TATLI-AW152963Aksiyon filmlerini aratmadı: Polis ehliyetsiz traktör sürücüsünü kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmadı: Polis ehliyetsiz traktör sürücüsünü kovaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© İHA / SERKAN TATLI-AW152963
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçtı. Uzun kovalamacanın ardından sürücü yakalandı.
İlçede denetim yapan polis ekipleri bir traktör sürücüsüne dur ihtarında bulundu.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü E.Ç'ye (18) ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.
Polis ekipleri ile traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı menevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor.
Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı yakaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
YAŞAM
Film gibi kovalamaca: Yoldan geçen motosiklete binen trafik polisi, silahlı zanlının peşine düştü
16 Eylül 2023, 10:56
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