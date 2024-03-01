https://sputniknews.com.tr/20240301/aksiyon-filmlerini-aratmadi-polis-ehliyetsiz-traktor-surucusunu-kovaladi-1081275080.html

Aksiyon filmlerini aratmadı: Polis ehliyetsiz traktör sürücüsünü kovaladı

Aksiyon filmlerini aratmadı: Polis ehliyetsiz traktör sürücüsünü kovaladı

Sputnik Türkiye

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçtı. Uzun kovalamacanın ardından sürücü yakalandı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T16:54+0300

2024-03-01T16:54+0300

2024-03-01T16:54+0300

yaşam

polis

traktör

kovalamaca

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İlçede denetim yapan polis ekipleri bir traktör sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü E.Ç'ye (18) ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.Polis ekipleri ile traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı menevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230916/yoldan-gecen-motosikletin-arkasina-binen-trafik-polisi-silahli-zanliyi-yakaladi-1075516226.html

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Sputnik Türkiye

polis, traktör, kovalamaca