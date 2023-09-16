https://sputniknews.com.tr/20230916/yoldan-gecen-motosikletin-arkasina-binen-trafik-polisi-silahli-zanliyi-yakaladi-1075516226.html

Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı kovalamaca sonunda yakaladı

Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı kovalamaca sonunda yakaladı

Muhtar olduğunu iddia eden silahlı bir kişi, motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi. Yoldan geçen başka bir... 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T10:56+0300

2023-09-16T10:56+0300

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yaşam

video

trafik polisi

kovalamaca

motosiklet

göztepe

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İstanbul Göztepe'de bir motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü muhtar olduğunu belirterek motosiklet sürücüsüne silah gösterdi.Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi.Otomobil sürücü olay yerinden ayrıldıktan sonra, trafik polisi yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsünü durdurarak silahlı zanlının olduğu aracı takip ettirdi. Kovalamaca sonunda trafik polisi, kendisinin muhtar olduğunu söyleyen silahlı zanlıyı yakaladı.Olayın ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak trafik polisine ve motosiklet sürücüsüne teşekkür etti.

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Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı yakaladı Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı yakaladı 2023-09-16T10:56+0300 true PT1M35S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, trafik polisi, kovalamaca, motosiklet, göztepe, видео