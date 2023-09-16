https://sputniknews.com.tr/20230916/yoldan-gecen-motosikletin-arkasina-binen-trafik-polisi-silahli-zanliyi-yakaladi-1075516226.html
Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı kovalamaca sonunda yakaladı
Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı kovalamaca sonunda yakaladı
Muhtar olduğunu iddia eden silahlı bir kişi, motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi. Yoldan geçen başka bir... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T10:56+0300
2023-09-16T10:56+0300
2023-09-16T10:56+0300
yaşam
video
trafik polisi
kovalamaca
motosiklet
göztepe
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İstanbul Göztepe'de bir motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü muhtar olduğunu belirterek motosiklet sürücüsüne silah gösterdi.Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi.Otomobil sürücü olay yerinden ayrıldıktan sonra, trafik polisi yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsünü durdurarak silahlı zanlının olduğu aracı takip ettirdi. Kovalamaca sonunda trafik polisi, kendisinin muhtar olduğunu söyleyen silahlı zanlıyı yakaladı.Olayın ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak trafik polisine ve motosiklet sürücüsüne teşekkür etti.
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Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı yakaladı
Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı yakaladı
2023-09-16T10:56+0300
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video, trafik polisi, kovalamaca, motosiklet, göztepe, видео
video, trafik polisi, kovalamaca, motosiklet, göztepe, видео
Yoldan geçen motosikletin arkasına binen trafik polisi, silahlı zanlıyı kovalamaca sonunda yakaladı
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Muhtar olduğunu iddia eden silahlı bir kişi, motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi. Yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsünü durduran trafik polisi, silahlı zanlıyı takip ederek yakaladı.
İstanbul Göztepe'de bir motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Otomobil sürücüsü muhtar olduğunu belirterek motosiklet sürücüsüne silah gösterdi.
Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi.
Otomobil sürücü olay yerinden ayrıldıktan sonra, trafik polisi yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsünü durdurarak silahlı zanlının olduğu aracı takip ettirdi.
Kovalamaca sonunda trafik polisi, kendisinin muhtar olduğunu söyleyen silahlı zanlıyı yakaladı.
Olayın ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak trafik polisine ve motosiklet sürücüsüne teşekkür etti.