AFAD açıkladı: Antalya'da deprem

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AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin yerin 5.9 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.