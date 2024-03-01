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SON DAKİKA | AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
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https://sputniknews.com.tr/20240301/afad-acikladi-antalyada-deprem-1081247956.html
AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
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AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
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antalya deprem, antalya deprem mi oldu, son depremler
antalya deprem, antalya deprem mi oldu, son depremler

AFAD açıkladı: Antalya'da deprem

10:10 01.03.2024 (güncellendi: 10:13 01.03.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© İHA
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AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin yerin 5.9 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.
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