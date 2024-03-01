https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-senatosu-kisa-vadeli-butce-tasarisini-kabul-etti-1081257230.html

ABD Senatosu kısa vadeli bütçe tasarısını kabul etti

ABD Senatosu kısa vadeli bütçe tasarısını kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, federal hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, ABD Başkanı Biden'ın imzasına... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T13:10+0300

2024-03-01T13:10+0300

2024-03-01T13:10+0300

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Federal hükümete geçici finansman sağlayacak tasarı, 13’e karşı 77 oyla kabul edildi. Bazı kamu kurumlarına 1 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına az bir süre kala Kongreden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.Tasarı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Tarım, Ticaret, Adalet, Enerji, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarının aralarında olduğu kurumlara 8 Mart’a, Savunma (Pentagon), İç Güvenlik, Çalışma, Dışişleri, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının dahil olduğu hükümetin geri kalanına ise 22 Mart’a kadar finansman sağlanmasını öngörüyor.Tasarı önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 99 vekil tasarının aleyhinde, 320 vekil ise lehinde oy kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/abdde-cumhuriyetciler-senatodaki-kieve-yardim-paketini-bloke-etti-1080522106.html

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abd, senato, senato, abd senatosu, pentagon, federal hükümet, yasa, joe biden