https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-disisleri-putin-ukraynaya-yardim-konusunda-abd-kongresini-bizzat-izliyor-1081243629.html

ABD Dışişleri: Putin, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izliyor

ABD Dışişleri: Putin, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izliyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Putin'in Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izlediğinden emin olduğunu ifade etti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T03:04+0300

2024-03-01T03:04+0300

2024-03-01T03:11+0300

matthew miller

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya ek yardımın onaylanması konusundaki eylemsizliğini bizzat izlediğinden emin olduğunu söyledi.Miller, “Düşmanlarımızın Ukrayna söz konusu olduğunda Kongre'nin eylemlerini yakından izlediğini biliyorum. En önemlisi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in izlediğine ve beklediğine eminim” dedi.Miller, yalnızca düşmanların değil, ABD'nin müttefiklerinin de ‘Capitol Hill’deki olayları yakından izlediğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/putinden-bir-ilk-tum-gozler-vladimir-putinle-yilin-sonuclari-programinda-1078447942.html

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matthew miller, rusya, ukrayna, ukrayna krizi