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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-disisleri-putin-ukraynaya-yardim-konusunda-abd-kongresini-bizzat-izliyor-1081243629.html
ABD Dışişleri: Putin, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izliyor
ABD Dışişleri: Putin, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Putin'in Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izlediğinden emin olduğunu ifade etti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T03:04+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya ek yardımın onaylanması konusundaki eylemsizliğini bizzat izlediğinden emin olduğunu söyledi.Miller, “Düşmanlarımızın Ukrayna söz konusu olduğunda Kongre'nin eylemlerini yakından izlediğini biliyorum. En önemlisi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in izlediğine ve beklediğine eminim” dedi.Miller, yalnızca düşmanların değil, ABD'nin müttefiklerinin de ‘Capitol Hill’deki olayları yakından izlediğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/putinden-bir-ilk-tum-gozler-vladimir-putinle-yilin-sonuclari-programinda-1078447942.html
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matthew miller, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
matthew miller, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

ABD Dışişleri: Putin, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izliyor

03:04 01.03.2024 (güncellendi: 03:11 01.03.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевVladimir Putin Federal Meclis'te konuşma yapıyor
Vladimir Putin Federal Meclis'te konuşma yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Putin'in Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izlediğinden emin olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya ek yardımın onaylanması konusundaki eylemsizliğini bizzat izlediğinden emin olduğunu söyledi.
Miller, “Düşmanlarımızın Ukrayna söz konusu olduğunda Kongre'nin eylemlerini yakından izlediğini biliyorum. En önemlisi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in izlediğine ve beklediğine eminim” dedi.
Miller, yalnızca düşmanların değil, ABD'nin müttefiklerinin de ‘Capitol Hill’deki olayları yakından izlediğini vurguladı.
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