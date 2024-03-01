https://sputniknews.com.tr/20240301/abd-disisleri-putin-ukraynaya-yardim-konusunda-abd-kongresini-bizzat-izliyor-1081243629.html
ABD Dışişleri: Putin, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izliyor
ABD Dışişleri: Putin, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Putin'in Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izlediğinden emin olduğunu ifade etti. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T03:04+0300
2024-03-01T03:04+0300
2024-03-01T03:11+0300
matthew miller
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081216567_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1e3f13d44207377942169e9b7cb8c5d.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya ek yardımın onaylanması konusundaki eylemsizliğini bizzat izlediğinden emin olduğunu söyledi.Miller, “Düşmanlarımızın Ukrayna söz konusu olduğunda Kongre'nin eylemlerini yakından izlediğini biliyorum. En önemlisi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in izlediğine ve beklediğine eminim” dedi.Miller, yalnızca düşmanların değil, ABD'nin müttefiklerinin de ‘Capitol Hill’deki olayları yakından izlediğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/putinden-bir-ilk-tum-gozler-vladimir-putinle-yilin-sonuclari-programinda-1078447942.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081216567_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_783546fe937e53b7ad9a9b0ba2d9cb07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
matthew miller, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
matthew miller, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
ABD Dışişleri: Putin, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izliyor
03:04 01.03.2024 (güncellendi: 03:11 01.03.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Putin'in Ukrayna'ya yardım konusunda ABD Kongresi'ni bizzat izlediğinden emin olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya ek yardımın onaylanması konusundaki eylemsizliğini bizzat izlediğinden emin olduğunu söyledi.
Miller, “Düşmanlarımızın Ukrayna söz konusu olduğunda Kongre'nin eylemlerini yakından izlediğini biliyorum. En önemlisi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in izlediğine ve beklediğine eminim” dedi.
Miller, yalnızca düşmanların değil, ABD'nin müttefiklerinin de ‘Capitol Hill’deki olayları yakından izlediğini vurguladı.