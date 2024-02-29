https://sputniknews.com.tr/20240229/youtubea-rtuk-denetimi-geliyor-mu--1081226973.html

YouTube'a RTÜK denetimi geliyor mu?

YouTube'a RTÜK denetimi geliyor mu?

Sputnik Türkiye

RTÜK'ün YouTube yayınlarını denetlemek için çalışmalara başladığı belirtildi. RTÜK'ten yapılan son açıklamaya göre 'hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T17:17+0300

2024-02-29T17:17+0300

2024-02-29T17:21+0300

rtük

türkiye

youtube

denetim

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Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası YouTube üzerinden yapılan bazı yayınlar sonrası RTÜK, ön inceleme gerçekleştirdi. "Söz konusu yayınlar 'şu anda görev sahamızda bulunmayan 'YouTube' video paylaşım mecrasından yapılmıştır" açıklamasını yapan RTÜK, bu tür yayınların denetimi ile ilgili YouTube ile görüşmelerin yapıldığını bildirdi.Yaşanan gelişmeler sonrası 'YouTube'a RTÜK denetimi geliyor mu?' sorusu da gündeme geldi. RTÜK’ün mahkeme kararı olmadan yayın engelleme yetkisi bulunmadığından, bu alanı düzenlemek üzere yasal düzenleme yapılmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı da öne sürüldü.RTÜK'ten denetim çalışmalarının olacağına yönelik "Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir" değerlendirmesi yapıldı.Ayrıca RTÜK'den lisans zorunluluğuna ilişkin hatırlatma niteliğinde şu açıklama yapıldı:

https://sputniknews.com.tr/20240229/rtuk-baskani-sahin-esimle-kizimla-dizi-izleyemiyorum-oyle-yerler-oluyor-ki-kapatiyorum-1081224313.html

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rtük, youtube, denetim