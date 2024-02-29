https://sputniknews.com.tr/20240229/rtuk-baskani-sahin-esimle-kizimla-dizi-izleyemiyorum-oyle-yerler-oluyor-ki-kapatiyorum-1081224313.html
RTÜK Başkanı Şahin: Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum
RTÜK Başkanı Şahin: Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum
Sputnik Türkiye
4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı'nda konuşan RTÜK Başkanı Şahin, "Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum" dedi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T15:57+0300
2024-02-29T15:57+0300
2024-02-29T15:57+0300
türkiye
rtük
ebubekir şahin
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
litvanya radyo ve televizyon komisyonu
dizi
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı'nda dizilerin içerikleri hakkında yorum yaparak ''Açık söylüyorum size, birlikte dizi izleyemiyoruz. Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum. Diyeceksiniz ki 'Ne güzel kumanda var, kapatsın.' Herkes bu bilinçte oluyor mu sizce?" sözlerine yer verdi.Diziler ve aile bağlamı hakkında yorumda bulunan Şahin, “Dizi-filmler sundukları rol modellerle aile ve bireyleri en çok etkileyen yapımlardır. Buradan hareketle bu yapımların sosyal etkileri ve toplumsal sonuçları aileden bağımsız ele alınamaz.” Senaristlerin ve oyuncuların da katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Şahin, seyirci ve dizilerdeki karakterlerin birbiriyle olan etkileşimini vurgulayarak, “Ekran başındaki seyirci dizi filmlerde seyredilen rollerle aile içi ilişkilerini karşılaştırmakta ve farklı sosyo-kültürel seviyelere sahip seyircilerin ekranda görülen rolleri içselleştirmesi gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.
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rtük, ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), litvanya radyo ve televizyon komisyonu, dizi
rtük, ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), litvanya radyo ve televizyon komisyonu, dizi
RTÜK Başkanı Şahin: Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum
4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı'nda konuşan RTÜK Başkanı Şahin, "Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı'nda dizilerin içerikleri hakkında yorum yaparak ''Açık söylüyorum size, birlikte dizi izleyemiyoruz. Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum. Diyeceksiniz ki 'Ne güzel kumanda var, kapatsın.' Herkes bu bilinçte oluyor mu sizce?" sözlerine yer verdi.
Diziler ve aile bağlamı hakkında yorumda bulunan Şahin, “Dizi-filmler sundukları rol modellerle aile ve bireyleri en çok etkileyen yapımlardır. Buradan hareketle bu yapımların sosyal etkileri ve toplumsal sonuçları aileden bağımsız ele alınamaz.”
Senaristlerin ve oyuncuların da katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Şahin, seyirci ve dizilerdeki karakterlerin birbiriyle olan etkileşimini vurgulayarak, “Ekran başındaki seyirci dizi filmlerde seyredilen rollerle aile içi ilişkilerini karşılaştırmakta ve farklı sosyo-kültürel seviyelere sahip seyircilerin ekranda görülen rolleri içselleştirmesi gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.