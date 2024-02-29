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SON DAKİKA | Putin, yıllık Federal Meclis konuşmasını gerçekleştirecek
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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240229/y-kusagi-tarihin-en-zengin-nesli-olmaya-hazirlaniyor-1081207541.html
Y kuşağı tarihin en zengin nesli olmaya hazırlanıyor
Y kuşağı tarihin en zengin nesli olmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir rapora göre, Y kuşağı tarihin en zengin jenerasyonu olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de emlak piyasasındaki büyüme, süper zenginlerin sayısının... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T10:35+0300
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ekonomi
y kuşağı
zengin
yeni nesil
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Son on yıldır umutsuz bir nesil olarak resmedilen Y kuşağının, İngiltere merkezli The Times raporuna göre tarihin en zengin jenerasyonu olmaya hazırlandığı aktarıldı. Rapor, gelecek yirmi yılda büyük miktarda zenginlik ve varlık aktarımının sonunda 1980 ile 1994 yılları arasında doğan Y kuşağını ‘tarihin en zengin nesli’ haline getireceğini söyledi. Bu büyük transfer, zengin kuşakların ölümünün ardından aktarılmasıyla gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html
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y kuşağı, zengin, yeni nesil, rapor, araştırma
y kuşağı, zengin, yeni nesil, rapor, araştırma

Y kuşağı tarihin en zengin nesli olmaya hazırlanıyor

10:35 29.02.2024
© AAAraştırma: Z kuşağı, günde 25 lirayla geçinmeye çalışıyor
Araştırma: Z kuşağı, günde 25 lirayla geçinmeye çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA
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Yeni bir rapora göre, Y kuşağı tarihin en zengin jenerasyonu olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de emlak piyasasındaki büyüme, süper zenginlerin sayısının arttığını gösteriyor.
Son on yıldır umutsuz bir nesil olarak resmedilen Y kuşağının, İngiltere merkezli The Times raporuna göre tarihin en zengin jenerasyonu olmaya hazırlandığı aktarıldı.
Rapor, gelecek yirmi yılda büyük miktarda zenginlik ve varlık aktarımının sonunda 1980 ile 1994 yılları arasında doğan Y kuşağını ‘tarihin en zengin nesli’ haline getireceğini söyledi. Bu büyük transfer, zengin kuşakların ölümünün ardından aktarılmasıyla gerçekleşecek.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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