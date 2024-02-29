https://sputniknews.com.tr/20240229/y-kusagi-tarihin-en-zengin-nesli-olmaya-hazirlaniyor-1081207541.html

Y kuşağı tarihin en zengin nesli olmaya hazırlanıyor

Y kuşağı tarihin en zengin nesli olmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir rapora göre, Y kuşağı tarihin en zengin jenerasyonu olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de emlak piyasasındaki büyüme, süper zenginlerin sayısının... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T10:35+0300

2024-02-29T10:35+0300

2024-02-29T10:35+0300

ekonomi

y kuşağı

zengin

yeni nesil

rapor

araştırma

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Son on yıldır umutsuz bir nesil olarak resmedilen Y kuşağının, İngiltere merkezli The Times raporuna göre tarihin en zengin jenerasyonu olmaya hazırlandığı aktarıldı. Rapor, gelecek yirmi yılda büyük miktarda zenginlik ve varlık aktarımının sonunda 1980 ile 1994 yılları arasında doğan Y kuşağını ‘tarihin en zengin nesli’ haline getireceğini söyledi. Bu büyük transfer, zengin kuşakların ölümünün ardından aktarılmasıyla gerçekleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html

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y kuşağı, zengin, yeni nesil, rapor, araştırma