https://sputniknews.com.tr/20240229/y-kusagi-tarihin-en-zengin-nesli-olmaya-hazirlaniyor-1081207541.html
Y kuşağı tarihin en zengin nesli olmaya hazırlanıyor
Y kuşağı tarihin en zengin nesli olmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir rapora göre, Y kuşağı tarihin en zengin jenerasyonu olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de emlak piyasasındaki büyüme, süper zenginlerin sayısının... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T10:35+0300
2024-02-29T10:35+0300
2024-02-29T10:35+0300
ekonomi
y kuşağı
zengin
yeni nesil
rapor
araştırma
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Son on yıldır umutsuz bir nesil olarak resmedilen Y kuşağının, İngiltere merkezli The Times raporuna göre tarihin en zengin jenerasyonu olmaya hazırlandığı aktarıldı. Rapor, gelecek yirmi yılda büyük miktarda zenginlik ve varlık aktarımının sonunda 1980 ile 1994 yılları arasında doğan Y kuşağını ‘tarihin en zengin nesli’ haline getireceğini söyledi. Bu büyük transfer, zengin kuşakların ölümünün ardından aktarılmasıyla gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20240229/uzmanindan-altin-icin-kritik-uyari-cuma-gunu-bitiyor-hazirliga-baslayin-fiyatlar-degisecek-1081202761.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
y kuşağı, zengin, yeni nesil, rapor, araştırma
y kuşağı, zengin, yeni nesil, rapor, araştırma
Y kuşağı tarihin en zengin nesli olmaya hazırlanıyor
Yeni bir rapora göre, Y kuşağı tarihin en zengin jenerasyonu olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de emlak piyasasındaki büyüme, süper zenginlerin sayısının arttığını gösteriyor.
Son on yıldır umutsuz bir nesil olarak resmedilen Y kuşağının, İngiltere merkezli The Times raporuna göre tarihin en zengin jenerasyonu olmaya hazırlandığı aktarıldı.
Rapor, gelecek yirmi yılda büyük miktarda zenginlik ve varlık aktarımının sonunda 1980 ile 1994 yılları arasında doğan Y kuşağını ‘tarihin en zengin nesli’ haline getireceğini söyledi. Bu büyük transfer, zengin kuşakların ölümünün ardından aktarılmasıyla gerçekleşecek.