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Şubat ayı neden 4 yılda bir 29 gün: 'Artık yıl' ne demek?
Şubat ayı neden 4 yılda bir 29 gün: 'Artık yıl' ne demek?
Sputnik Türkiye
Takvimler her dört yılda bir olmak üzere Şubat ayını bir gün fazla gösteriyor. Şubat en son 2020 yılında 29 gün yaşanmıştı. Artık yıl olması sebebiyle 2024... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T14:03+0300
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yaşam
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Dünyanın Güneş etrafında dönmesi tam olarak 365.2422 gün sürmektedir.16'ıncı yüzyılda başlatılan Batı takviminde bir yıl 365 gün olarak belirlenmiş ve geriye kalan yılın 0.2422'lik kısmı-yani beş saat, 48 dakika ve 46 saniyesi - her dört yılda bir fazladan bir gün oluşturmaktadır. Bu sebepten Şubat ayı üç yıl 28 gün çekerken, dört yılda bir takvim yaprakları 29 gün sürmektedir.Neden Şubat ayı seçildi?Bunun cevabı ise Milattan önce birinci yüz yıla uzanmaktadır.Romalı lider Jül Sezar, gök bilimcilere Roma takvimini geliştirme görevini vermişti. Roma takvimi 355 günden oluşuyordu ve her iki yılda bir 22 günlük fazladan bir ay yaşanıyordu. Takvimin mevsimlerle uyumu bütünüyle bozulmuştu. Sezar'ın emriyle hazırlanan takvimde bir yıl 365 gün olarak belirlendi. Birkaç saatlik fazlalık da 4 yılda bir, bir gün olarak eklenmeye başladı. Böylelikle 'Artık yıl' kavramı doğdu Fakat o vakitler Şubat ayı 29, artık yıllarda ise 30 gün çekiyordu; Ağustos ayı ise 30 gündü. Tarihçilere göre yeni Roma İmparatorluğu'nun başına geçen ve Jül Sezar kadar önemli olmak isteyen Augustus uzun bir aya kendi isminin verilmesini istedi. Zira Jül Sezar'ın adını taşıyan Temmuz (July) 31 gündü. Bunun üzerine Şubat bir gün kısaltılarak, Ağustos ayına bir gün daha eklendi.Neden 'artık yıl' var?Takvimlerde böyle bir ayarlama yapılmamış olması halinde mevsimler kaymaya başlar ve. 700 yıllık bir döngü içinde Kuzey Yarımküre’de yaz, Haziran yerine Aralık’ta başlar hale gelirdi.29 Şubat ile ilgili bazı 'inançlar'29 Şubat bazı kültürlerde artık gün kötü şansla özdeşleştiriliyor. Bazı kültürler de ise tam aksi bir anlam ifade ediyor. 'Kadınlar artık günde erkeklere evlenme teklif edebilir'İngiltere'deki bir efsaneye göre bunun 5. yüzyıla kadar uzanan bir İrlanda geleneği olduğu belirtilirken, bir Rivayete göre Kildare'li Aziz Brigid, birçok kadının evlenme teklifi için çok uzun süre beklemek zorunda kaldığını düşünerek Aziz Patrick ile kadınların her dört yılda bir evlenme teklif edebilecekleri konusunda anlaşmışlardır.'La Bougie du Sapeur gazetesini okuyun'Fransa'da her dört yılda bir, 29 Şubat'ta çıkan bir gazete bulunmaktadır.Sapper's Candle olarak tercüme edilen La Bougie du Sapeur, adını eski bir Fransız çizgi romanındaki sıçrayan bir karakterden almaktadır. Gazete 1980'den beri yayımlanıyor ve ülkede oldukça popüler. Öyle ki yayın günü geldiğinde genellikle diğer ulusal gazetelerden daha fazla satıyor.'Yaşlılara iyi şans getirmesi için domuz paçası pişirin'Tayvan'da ise artık yıl yaşlılar için kötü şans olarak kabul edilir. Ayın 29'undaya da tüm ay boyunc) evli kızlar eve dönerek ebeveynleri için domuz paçası pişirirler; bu yemeğin onlara iyi şans ve uzun bir ömür getireceği söylenir.'Artık yılda evlenmekten veya boşanmaktan kaçının'Yunanistan'da batıl inanca göre, artık yılda evlenen çiftlerin boşanma olasılığı daha yüksek.Ayrıca artık yılda boşananların hayatlarının geri kalanında mutluluğu bulamayacaklarına dair bir inanç bulunmaktadır. Yunanistan’da geleneksel olarak artık yılda evlenmek tavsiye edilmiyor. Özellikle de artık gün yani 29 Şubat’ta. Dört yılda bir 'doğum günün kutlu olsun' mesajı alanlarTakvimin anormalliğinden en büyük nasibi 29 Şubat'ta doğanlar alıyor. Zira takvime göre 4 yılda bir doğdukları tarihi görebiliyorlar. Bu tarihte doğan ünlüler, çocukken bunun sıkıcı olduğunu belirtseler de büyüdükçe bunun hiçbir anlam taşımadığını fark ettiklerini dile getiriyorlar.
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artık yıl ne nedir, artık yıl nasıl hesaplanır, artık yıl ne demek, 29 şubatta doğanlar, şubat neden 29 çeker
artık yıl ne nedir, artık yıl nasıl hesaplanır, artık yıl ne demek, 29 şubatta doğanlar, şubat neden 29 çeker

Şubat ayı neden 4 yılda bir 29 gün: 'Artık yıl' ne demek?

14:03 29.02.2024 (güncellendi: 14:05 29.02.2024)
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29 Şubat - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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Takvimler her dört yılda bir olmak üzere Şubat ayını bir gün fazla gösteriyor. Şubat en son 2020 yılında 29 gün yaşanmıştı. Artık yıl olması sebebiyle 2024 yılı da 20 gün sürecek.
Dünyanın Güneş etrafında dönmesi tam olarak 365.2422 gün sürmektedir.
16'ıncı yüzyılda başlatılan Batı takviminde bir yıl 365 gün olarak belirlenmiş ve geriye kalan yılın 0.2422'lik kısmı-yani beş saat, 48 dakika ve 46 saniyesi - her dört yılda bir fazladan bir gün oluşturmaktadır.
Bu sebepten Şubat ayı üç yıl 28 gün çekerken, dört yılda bir takvim yaprakları 29 gün sürmektedir.

Neden Şubat ayı seçildi?

Bunun cevabı ise Milattan önce birinci yüz yıla uzanmaktadır.
Romalı lider Jül Sezar, gök bilimcilere Roma takvimini geliştirme görevini vermişti. Roma takvimi 355 günden oluşuyordu ve her iki yılda bir 22 günlük fazladan bir ay yaşanıyordu. Takvimin mevsimlerle uyumu bütünüyle bozulmuştu. Sezar'ın emriyle hazırlanan takvimde bir yıl 365 gün olarak belirlendi. Birkaç saatlik fazlalık da 4 yılda bir, bir gün olarak eklenmeye başladı. Böylelikle 'Artık yıl' kavramı doğdu
Fakat o vakitler Şubat ayı 29, artık yıllarda ise 30 gün çekiyordu; Ağustos ayı ise 30 gündü. Tarihçilere göre yeni Roma İmparatorluğu'nun başına geçen ve Jül Sezar kadar önemli olmak isteyen Augustus uzun bir aya kendi isminin verilmesini istedi. Zira Jül Sezar'ın adını taşıyan Temmuz (July) 31 gündü. Bunun üzerine Şubat bir gün kısaltılarak, Ağustos ayına bir gün daha eklendi.

Neden 'artık yıl' var?

Takvimlerde böyle bir ayarlama yapılmamış olması halinde mevsimler kaymaya başlar ve. 700 yıllık bir döngü içinde Kuzey Yarımküre’de yaz, Haziran yerine Aralık’ta başlar hale gelirdi.

29 Şubat ile ilgili bazı 'inançlar'

29 Şubat bazı kültürlerde artık gün kötü şansla özdeşleştiriliyor. Bazı kültürler de ise tam aksi bir anlam ifade ediyor.

'Kadınlar artık günde erkeklere evlenme teklif edebilir'

İngiltere'deki bir efsaneye göre bunun 5. yüzyıla kadar uzanan bir İrlanda geleneği olduğu belirtilirken, bir Rivayete göre Kildare'li Aziz Brigid, birçok kadının evlenme teklifi için çok uzun süre beklemek zorunda kaldığını düşünerek Aziz Patrick ile kadınların her dört yılda bir evlenme teklif edebilecekleri konusunda anlaşmışlardır.

'La Bougie du Sapeur gazetesini okuyun'

Fransa'da her dört yılda bir, 29 Şubat'ta çıkan bir gazete bulunmaktadır.
Sapper's Candle olarak tercüme edilen La Bougie du Sapeur, adını eski bir Fransız çizgi romanındaki sıçrayan bir karakterden almaktadır. Gazete 1980'den beri yayımlanıyor ve ülkede oldukça popüler. Öyle ki yayın günü geldiğinde genellikle diğer ulusal gazetelerden daha fazla satıyor.

'Yaşlılara iyi şans getirmesi için domuz paçası pişirin'

Tayvan'da ise artık yıl yaşlılar için kötü şans olarak kabul edilir.
Ayın 29'undaya da tüm ay boyunc) evli kızlar eve dönerek ebeveynleri için domuz paçası pişirirler; bu yemeğin onlara iyi şans ve uzun bir ömür getireceği söylenir.

'Artık yılda evlenmekten veya boşanmaktan kaçının'

Yunanistan'da batıl inanca göre, artık yılda evlenen çiftlerin boşanma olasılığı daha yüksek.
Ayrıca artık yılda boşananların hayatlarının geri kalanında mutluluğu bulamayacaklarına dair bir inanç bulunmaktadır. Yunanistan’da geleneksel olarak artık yılda evlenmek tavsiye edilmiyor. Özellikle de artık gün yani 29 Şubat’ta.

Dört yılda bir 'doğum günün kutlu olsun' mesajı alanlar

Takvimin anormalliğinden en büyük nasibi 29 Şubat'ta doğanlar alıyor. Zira takvime göre 4 yılda bir doğdukları tarihi görebiliyorlar.
Bu tarihte doğan ünlüler, çocukken bunun sıkıcı olduğunu belirtseler de büyüdükçe bunun hiçbir anlam taşımadığını fark ettiklerini dile getiriyorlar.
çift - evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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