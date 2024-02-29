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https://sputniknews.com.tr/20240229/nikah-masasinda-artik-yil-sessizligi-salonlar-bos-kaldi-1081213899.html
Nikah masasında '29 Şubat' sessizliği: Salonlar boş kaldı
Nikah masasında '29 Şubat' sessizliği: Salonlar boş kaldı
Sputnik Türkiye
29 Şubat, 4 yılda bir evlilik yıl dönümü kutlamak istemeyenler nedeniyle çiftlerin nikah kıymak için seçmediği bir gün oldu. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T12:23+0300
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İstanbul'un 12 ilçesindeki resmi kurumlara 29 Şubat 2024 günü için hiçbir çiftin nikah için başvuru yapmadı belirtildi. İstanbul'un 12 ilçesinin nikah daireleri boş kalırken, kalan 27 ilçede ise yalnızca 168 çiftin nikah masasına oturacağı belirtildi.Her 4 senede bir kez denk gelen ve artık yıl olarak adlandırılan 29 Şubat gününe ilgi gösterilmedi. Öyle ki Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde 29 Şubat’ta kimse dünya evine girmeyeceği dile getirildi.Avcılar ve Kadıköy’de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe’de ikişer çift, evlenmek için başvuruda bulundu.Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü’nde üçer çift, Esenler’de 4 , Kartal ve Gaziosmanpaşa’da ise 5 çiftin nikah masasına oturacağını açıklandı.Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe’de ise altışar çift 29 Şubat’ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahının kıyılacağını belirtildi.İstanbul'un Fatih ilçesinde ise 8 çiftin nikanının kıyılacağını belirtilirken Kağıthane ve Tuzla’da 9, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli’de onar çiftin nikah akdi yapılacak.29 Şubat 2024 tarihinde rekoru Zeytinburnu ve Esenyurt ilçeleri kırdı. Zeytinburnu’nda 6’sı Türk 14 çift, Esenyurt’ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için gerekli işlemleri yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/damar-yolu-bulunamayan-seri-katilin-idami-iptal-edildi-1081212765.html
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nikah, evlenmek, 29 şubat, istanbul, yıl dönümü, evlilik, esenyurt, zeytinburnu, beyoğlu, beşiktaş
nikah, evlenmek, 29 şubat, istanbul, yıl dönümü, evlilik, esenyurt, zeytinburnu, beyoğlu, beşiktaş

Nikah masasında '29 Şubat' sessizliği: Salonlar boş kaldı

12:23 29.02.2024 (güncellendi: 12:25 29.02.2024)
© İHA / ÖMER AKKOYUNçift - evlilik
çift - evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© İHA / ÖMER AKKOYUN
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29 Şubat, 4 yılda bir evlilik yıl dönümü kutlamak istemeyenler nedeniyle çiftlerin nikah kıymak için seçmediği bir gün oldu.
İstanbul'un 12 ilçesindeki resmi kurumlara 29 Şubat 2024 günü için hiçbir çiftin nikah için başvuru yapmadı belirtildi. İstanbul'un 12 ilçesinin nikah daireleri boş kalırken, kalan 27 ilçede ise yalnızca 168 çiftin nikah masasına oturacağı belirtildi.
Her 4 senede bir kez denk gelen ve artık yıl olarak adlandırılan 29 Şubat gününe ilgi gösterilmedi. Öyle ki Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde 29 Şubat’ta kimse dünya evine girmeyeceği dile getirildi.

Avcılar ve Kadıköy’de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe’de ikişer çift, evlenmek için başvuruda bulundu.

Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü’nde üçer çift, Esenler’de 4 , Kartal ve Gaziosmanpaşa’da ise 5 çiftin nikah masasına oturacağını açıklandı.

Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe’de ise altışar çift 29 Şubat’ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahının kıyılacağını belirtildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde ise 8 çiftin nikanının kıyılacağını belirtilirken Kağıthane ve Tuzla’da 9, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli’de onar çiftin nikah akdi yapılacak.

29 Şubat 2024 tarihinde rekoru Zeytinburnu ve Esenyurt ilçeleri kırdı.
Zeytinburnu’nda 6’sı Türk 14 çift, Esenyurt’ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için gerekli işlemleri yaptı.
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