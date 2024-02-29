https://sputniknews.com.tr/20240229/damar-yolu-bulunamayan-seri-katilin-idami-iptal-edildi-1081212765.html

Damar yolu bulunamayan seri katilin idamı iptal edildi

Damar yolu bulunamayan seri katilin idamı iptal edildi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Idaho eyaletinde idam cezasına çarptırılan mahkumlarından biri olan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazı, sağlık ekibinin zehirli iğneyi... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T11:58+0300

2024-02-29T11:58+0300

2024-02-29T11:58+0300

yaşam

abd

amerika birleşik devletleri

idam cezası

idaho

zehirli iğne

seri katil

iptal

iptal kararı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103976/53/1039765355_0:2:1914:1079_1920x0_80_0_0_f85f20593323848ecbe8cfc87d36f177.jpg

Hapishane Müdürü, 73 yaşındaki hükümlü Thomas Creech'in idam odasına götürülmesinden bir süre sonra infazını iptal ettiğini duyurdu.73 yaşında olan Creech, 1974 yılında hapse atılmış ve üç eyalette beş cinayetten hüküm giymişti. Creech'in birkaç cinayeti daha işlemiş olabileceği konusunda da şüpheler vardı. Creech, 1981 yılında 22 yaşındaki David Dale Jensen adlı bir mahkumu da döverek öldürmüştü.İnfaz Müdürü Josh Tewalt düzenlediği basın toplantısında, üç sağlık ekibinin 8 kez damar yolu bulmayı denediğini belirterek damara erişemediklerini, eriştikleri denemelerde ise damarın kalitesi konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi. Kollarda, bacaklarda, ellerde ve ayaklarda yapılan denemeler sonrasında yaşanan başarısızlık nedeniyle Müdür infazı durdurduğunu açıkladı.Idaho Ceza İnfaz Kurumu Creech'in ölüm emrinin süresinin dolacağını ve sonraki adımları değerlendirdiklerini söyledi. Creech'in avukatları ise derhal ABD Bölge Mahkemesi'ne yeni yürütmeyi durdurma talebinde bulunarak 'kötü bir şekilde beceriksizce gerçekleştirilen infaz girişiminin' bakanlığın 'insancıl ve anayasaya uygun bir infaz gerçekleştirme konusundaki yetersizliğini' kanıtladığını söyledi.Idaho Federal Savunma Hizmetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada da, "Eğitimi konusunda mülazahalar olan kişiler infaz için görevlendirildiğinde işte böyle olur" denildi.Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre infaz ekibi tamamen gönüllülerden oluştuğu belirtilirken ilgili kişilerin serum takmak ve ilacı uygulamakla görevli olanlar tıp eğitimi aldıkları ifade edildi. Ancak kimlikleri gizli olan gönüllüler, yüzlerini gizlemek için beyaz kar maskesi tarzı yüz örtüleri ve lacivert önlükler giymişlerdi.Creech'in destekçileri, onun çok değişmiş bir adam olduğunu söyleyerek cezasının şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse çevrilmesi için mahkemeye baskı yaptılar.

https://sputniknews.com.tr/20240229/bakkal-gorunumlu-depoda-ilac-satisi-devlet-hastanesine-ait-kanser-ilaci-insulin-antibiyotik-cikti-1081211348.html

amerika birleşik devletleri

idaho

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, amerika birleşik devletleri, idam cezası, idaho, zehirli iğne, seri katil, iptal, iptal kararı