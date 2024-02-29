https://sputniknews.com.tr/20240229/bakkal-gorunumlu-depoda-ilac-satisi-devlet-hastanesine-ait-kanser-ilaci-insulin-antibiyotik-cikti-1081211348.html

Bakkal görünümlü depoda ilaç satışı: Devlet hastanesine ait kanser ilacı, insülin, antibiyotik çıktı

Bakkal görünümlü depoda ilaç satışı: Devlet hastanesine ait kanser ilacı, insülin, antibiyotik çıktı

Sputnik Türkiye

Adana'da temin ettikleri kanser ilaçlarını bakkal görünümlü depoda satan karı koca, polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T11:30+0300

2024-02-29T11:30+0300

2024-02-29T11:30+0300

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdal B.’nin eşi Hicran B. üzerine ilaç satış ve dağıtım şirketi kurup usulsüz yollar ile kanser, insülin, antibiyotik, alerji ilaçlarını temin ettiğini belirledi. Polis, bu ilaçların yurt dışına satıldığını da tespit etti. Çiftin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanı görünümlü deposuna ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 bin kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda saklanması gereken ilaçların uygunsuz şartlarda rastgele kutuların içinde saklandığı tespit edildi. Çift ilaçları satmak için hazırladıkları sırada yakalanarak gözaltına alınırken, ilaçlara da el konuldu.İlaçlar çeşitli illerdeki devlet hastanelerine ait çıktıİl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, ele geçirilen ilaçları incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen ilaçların çeşitli illerde bulunan devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden Erdal B. emniyetteki ifadesinde, “İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektim ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti” dedi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk olan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240215/bakan-kocadan-saglik-bakanliginin-ilaclari-analiz-etmeden-piyasaya-surecegi-iddialarina-yanit-1080775558.html

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