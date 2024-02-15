https://sputniknews.com.tr/20240215/bakan-kocadan-saglik-bakanliginin-ilaclari-analiz-etmeden-piyasaya-surecegi-iddialarina-yanit-1080775558.html

Bakan Koca'dan Sağlık Bakanlığı'nın ilaçları analiz etmeden piyasaya süreceği iddialarına yanıt

Bakan Koca'dan Sağlık Bakanlığı'nın ilaçları analiz etmeden piyasaya süreceği iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırma süreci uzun olduğu için ilaçları analiz etmeden piyasaya süreceği" iddialarına ilişkin "Burada AB ve... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T18:16+0300

2024-02-15T18:16+0300

2024-02-15T18:16+0300

türkiye

ilaç

fahrettin koca

analiz

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

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Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.Kanun teklifiyle, hastanelerin daha verimli ve nitelikli hizmet vermesi amacıyla hastanelerde koordinasyon kurulu kurulmasının düşünüldüğünü ifade eden Koca, ayrıca 27 bin olan sözleşmeli personel sayısına 9 bin kişi daha ilave edilerek 36 bin sözleşmeli personel alımının söz konusu olacağını belirtti.Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığının ilaçların ruhsatlandırma süreci uzun olduğu için ilaçları analiz etmeden piyasaya süreceği" iddialarının sorulması üzerine, "Önemli düzenlenmelerden bir tanesi. Burada özellikle ruhsat ve denetim süreci, iyileştirilerek sağlanmış oluyor. Burada Avrupa Birliği ve dünya standartlarına göre yapılan birtakım analizlerimizin mükerrerliği söz konusuydu. Bu mükerrerlik ortadan kaldırılıyor, analizlerin ortadan kaldırılma durumu söz konusu değil. Dünya standartlarına uyumlu hale getirilerek ve mükerrerliği kaldırılarak ruhsatlandırma süreci bu anlamda daha da kolaylaştırılmış oluyor" yanıtını verdi.Teklifte, Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce karar verilen üç hususla ilgili de düzenlemenin yer aldığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:Koca, yan dal uzmanlığıyla ilgili daha önce taban ücreti arttıran bir düzenleme yapıldığını anımsatarak, "Taban ücretin arttırılmasıyla ilgili düzenlemeyle birlikte tavanın da benzer oranda arttırılması gerekiyordu. Düzenlemeyle tavan ücretinin de şu an ödeme yaptığımız taban kadar yani yaklaşık 200 puan kadar arttırılması sağlanarak bu anlamda daha verimli ve de teşvik boyutuyla rahatlatılmış olacak" dedi.Teklifte, acil tıp uzmanlığı, sosyal pediatri ile ebelerin görev tanımlarına yönelik de düzenleme yapıldığını dile getiren Koca, Meclisin iradesiyle kanun teklifinin bir kaç gün içerisinde yasalaşmasını ümit ettiklerini kaydetti.'Bir suça iki ceza verilme durumu söz konusu değil'Teklifin içeriğinde yer alan disiplin hükümleri bağlamında hekimlerin endişe yaşadığı belirtilerek, değerlendirmesinin sorulduğu Koca, bu konunun yönetmelikle yer aldığını ancak Anayasa Mahkemesinin, kanunla düzenlenmesi gerektiği yönünde karar verdiğini anlattı. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240202/bakan-isikhan-duyurdu-13-ilac-daha-geri-odeme-listesinde-1080298556.html

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ilaç, fahrettin koca, analiz, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı