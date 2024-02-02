https://sputniknews.com.tr/20240202/bakan-isikhan-duyurdu-13-ilac-daha-geri-odeme-listesinde-1080298556.html

Bakan Işıkhan duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bakan Işıkhan duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 13 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T10:42+0300

2024-02-02T10:42+0300

2024-02-02T10:49+0300

türkiye

vedat ışıkhan

ilaç

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 13 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240125/1080032704.html

türkiye

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vedat ışıkhan, ilaç