https://sputniknews.com.tr/20240202/bakan-isikhan-duyurdu-13-ilac-daha-geri-odeme-listesinde-1080298556.html
Bakan Işıkhan duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 13 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T10:42+0300
2024-02-02T10:42+0300
2024-02-02T10:49+0300
türkiye
vedat ışıkhan
ilaç
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 13 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.
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vedat ışıkhan, ilaç
Bakan Işıkhan duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesinde
10:42 02.02.2024 (güncellendi: 10:49 02.02.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 13 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" ifadesini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 13 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.