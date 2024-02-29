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Seçil Erzan'ı kuzenleri de tehdit etmiş: 'Seni pis lağım faresi foncu'
Seçil Erzan'ı kuzenleri de tehdit etmiş: 'Seni pis lağım faresi foncu'
Sputnik Türkiye
Kurduğu gizli fon ile birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni bilirkişi raporu... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T14:45+0300
2024-02-29T14:45+0300
türkiye
seçil erzan
dolandırıcılık
banka
denizbank
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; mahkemenin, incelenmeleri için bilirkişiye gönderdiği sanıklar Seçil Erzan'a ait 4 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ile Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait birer adet cep telefonu ile sim kartlara ilişkin bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye gönderildi.Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasındaki yazışmalar da raporda yer aldı.Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'ın ise Erzan'a, "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın", "Sana çocuğumuzun geleceği olan, emanet edilen her kurusu kurduğun sahte fona bizden habersiz transfer edip yok etme hakkını kim verdi", "Senin ipini ben çekerim", "Köylü kurnazı foncu", "Bu numaramı da azrailim diye kaydet", "Seni pis lağım faresi foncu. Seni kaçtığın yere kovalayacağım" şeklinde mesajlar gönderdiği, Erzan'ın ise, "Merve beni rahat bırak ben bu işleri çözücem", "Sen gel öldür beni kurtul" dediği, bunun üzerine Merve Yılmaz'ın ise, "Hırsız senin ölün de para etmez" karşılığını verdiği kaydedildi.'Kim o pislikler'Seçil Erzan'ın "Nuri Bey" diye kayıtlı kişiyle arasında geçen mesajlarda raporda yer aldı. Raporda, Erzan'ın, "Bozcaada'ya 300 bin USD borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın" şeklinde mesaj gönderdiği, Nuri Bey'in ise "Kim o pislikler" diye sorduğu, Erzan'ın ise "Merve (Özer Yılmaz) ile Tanın (Yılmaz)" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.'Şaka mı yapıyorsunuz?'Raporda Seçil Erzan ile futbolcu Emre Çolak 7 Nisan 2023'teki yazışmaları da raporda yer aldı. Yazışmalarda Çolak'ın Erzan'a, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu", "Şaka mı yapıyorsunuz ya", "Seçil Hanım?" şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı. Volkan Bahçekapılı'nın da yine 7 Nisan'da Erzan'a gönderdiği "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın", "Şimdi hocayı arıyorum" şeklindeki mesajlarına yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/secil-erzan-davasinda-yeni-bilirkisi-raporu-turkiyeyi-dolandirmis-bir-sizofren-1081171561.html
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seçil erzan, dolandırıcılık, banka, denizbank, emre çolak
seçil erzan, dolandırıcılık, banka, denizbank, emre çolak

Seçil Erzan'ı kuzenleri de tehdit etmiş: 'Seni pis lağım faresi foncu'

14:45 29.02.2024
© DOĞAN CAN CESUR-Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı..
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© DOĞAN CAN CESUR-
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Kurduğu gizli fon ile birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi. Raporda, Tanın Yılmaz ile eşi Merve Özer Yılmaz'ın kuzenleri Erzan'ı "Seni pis lağım faresi foncu” diyerek tehdit ettiği mesajlar yer aldı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; mahkemenin, incelenmeleri için bilirkişiye gönderdiği sanıklar Seçil Erzan'a ait 4 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ile Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait birer adet cep telefonu ile sim kartlara ilişkin bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye gönderildi.
Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasındaki yazışmalar da raporda yer aldı.
Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'ın ise Erzan'a, "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın", "Sana çocuğumuzun geleceği olan, emanet edilen her kurusu kurduğun sahte fona bizden habersiz transfer edip yok etme hakkını kim verdi", "Senin ipini ben çekerim", "Köylü kurnazı foncu", "Bu numaramı da azrailim diye kaydet", "Seni pis lağım faresi foncu. Seni kaçtığın yere kovalayacağım" şeklinde mesajlar gönderdiği, Erzan'ın ise, "Merve beni rahat bırak ben bu işleri çözücem", "Sen gel öldür beni kurtul" dediği, bunun üzerine Merve Yılmaz'ın ise, "Hırsız senin ölün de para etmez" karşılığını verdiği kaydedildi.

'Kim o pislikler'

Seçil Erzan'ın "Nuri Bey" diye kayıtlı kişiyle arasında geçen mesajlarda raporda yer aldı. Raporda, Erzan'ın, "Bozcaada'ya 300 bin USD borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın" şeklinde mesaj gönderdiği, Nuri Bey'in ise "Kim o pislikler" diye sorduğu, Erzan'ın ise "Merve (Özer Yılmaz) ile Tanın (Yılmaz)" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

'Şaka mı yapıyorsunuz?'

Raporda Seçil Erzan ile futbolcu Emre Çolak 7 Nisan 2023'teki yazışmaları da raporda yer aldı. Yazışmalarda Çolak'ın Erzan'a, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu", "Şaka mı yapıyorsunuz ya", "Seçil Hanım?" şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı. Volkan Bahçekapılı'nın da yine 7 Nisan'da Erzan'a gönderdiği "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın", "Şimdi hocayı arıyorum" şeklindeki mesajlarına yer verildi.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu: 'Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren'
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