https://sputniknews.com.tr/20240229/secil-erzani-kuzenleri-de-tehdit-etmis-seni-pis-lagim-faresi-foncu-1081220261.html
Seçil Erzan'ı kuzenleri de tehdit etmiş: 'Seni pis lağım faresi foncu'
Seçil Erzan'ı kuzenleri de tehdit etmiş: 'Seni pis lağım faresi foncu'
Sputnik Türkiye
Kurduğu gizli fon ile birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni bilirkişi raporu... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T14:45+0300
2024-02-29T14:45+0300
2024-02-29T14:45+0300
türkiye
seçil erzan
dolandırıcılık
banka
denizbank
emre çolak
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077970764_0:533:1061:1130_1920x0_80_0_0_bce47f03015254d420d069b1574a9f3b.jpg
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; mahkemenin, incelenmeleri için bilirkişiye gönderdiği sanıklar Seçil Erzan'a ait 4 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ile Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait birer adet cep telefonu ile sim kartlara ilişkin bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye gönderildi.Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasındaki yazışmalar da raporda yer aldı.Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'ın ise Erzan'a, "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın", "Sana çocuğumuzun geleceği olan, emanet edilen her kurusu kurduğun sahte fona bizden habersiz transfer edip yok etme hakkını kim verdi", "Senin ipini ben çekerim", "Köylü kurnazı foncu", "Bu numaramı da azrailim diye kaydet", "Seni pis lağım faresi foncu. Seni kaçtığın yere kovalayacağım" şeklinde mesajlar gönderdiği, Erzan'ın ise, "Merve beni rahat bırak ben bu işleri çözücem", "Sen gel öldür beni kurtul" dediği, bunun üzerine Merve Yılmaz'ın ise, "Hırsız senin ölün de para etmez" karşılığını verdiği kaydedildi.'Kim o pislikler'Seçil Erzan'ın "Nuri Bey" diye kayıtlı kişiyle arasında geçen mesajlarda raporda yer aldı. Raporda, Erzan'ın, "Bozcaada'ya 300 bin USD borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın" şeklinde mesaj gönderdiği, Nuri Bey'in ise "Kim o pislikler" diye sorduğu, Erzan'ın ise "Merve (Özer Yılmaz) ile Tanın (Yılmaz)" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.'Şaka mı yapıyorsunuz?'Raporda Seçil Erzan ile futbolcu Emre Çolak 7 Nisan 2023'teki yazışmaları da raporda yer aldı. Yazışmalarda Çolak'ın Erzan'a, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu", "Şaka mı yapıyorsunuz ya", "Seçil Hanım?" şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı. Volkan Bahçekapılı'nın da yine 7 Nisan'da Erzan'a gönderdiği "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın", "Şimdi hocayı arıyorum" şeklindeki mesajlarına yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/secil-erzan-davasinda-yeni-bilirkisi-raporu-turkiyeyi-dolandirmis-bir-sizofren-1081171561.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077970764_0:434:1061:1230_1920x0_80_0_0_c0d86bcae8356bcb3bb552291dc839ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçil erzan, dolandırıcılık, banka, denizbank, emre çolak
seçil erzan, dolandırıcılık, banka, denizbank, emre çolak
Seçil Erzan'ı kuzenleri de tehdit etmiş: 'Seni pis lağım faresi foncu'
Kurduğu gizli fon ile birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi. Raporda, Tanın Yılmaz ile eşi Merve Özer Yılmaz'ın kuzenleri Erzan'ı "Seni pis lağım faresi foncu” diyerek tehdit ettiği mesajlar yer aldı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; mahkemenin, incelenmeleri için bilirkişiye gönderdiği sanıklar Seçil Erzan'a ait 4 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ile Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait birer adet cep telefonu ile sim kartlara ilişkin bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye gönderildi.
Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasındaki yazışmalar da raporda yer aldı.
Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'ın ise Erzan'a, "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın", "Sana çocuğumuzun geleceği olan, emanet edilen her kurusu kurduğun sahte fona bizden habersiz transfer edip yok etme hakkını kim verdi", "Senin ipini ben çekerim", "Köylü kurnazı foncu", "Bu numaramı da azrailim diye kaydet", "Seni pis lağım faresi foncu. Seni kaçtığın yere kovalayacağım" şeklinde mesajlar gönderdiği, Erzan'ın ise, "Merve beni rahat bırak ben bu işleri çözücem", "Sen gel öldür beni kurtul" dediği, bunun üzerine Merve Yılmaz'ın ise, "Hırsız senin ölün de para etmez" karşılığını verdiği kaydedildi.
Seçil Erzan'ın "Nuri Bey" diye kayıtlı kişiyle arasında geçen mesajlarda raporda yer aldı. Raporda, Erzan'ın, "Bozcaada'ya 300 bin USD borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın" şeklinde mesaj gönderdiği, Nuri Bey'in ise "Kim o pislikler" diye sorduğu, Erzan'ın ise "Merve (Özer Yılmaz) ile Tanın (Yılmaz)" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.
Raporda Seçil Erzan ile futbolcu Emre Çolak 7 Nisan 2023'teki yazışmaları da raporda yer aldı. Yazışmalarda Çolak'ın Erzan'a, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu", "Şaka mı yapıyorsunuz ya", "Seçil Hanım?" şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı. Volkan Bahçekapılı'nın da yine 7 Nisan'da Erzan'a gönderdiği "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın", "Şimdi hocayı arıyorum" şeklindeki mesajlarına yer verildi.