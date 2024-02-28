https://sputniknews.com.tr/20240228/secil-erzan-davasinda-yeni-bilirkisi-raporu-turkiyeyi-dolandirmis-bir-sizofren-1081171561.html
Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu: 'Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren'
Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu: 'Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren'
Sputnik Türkiye
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına, sanıklar Seçil Erzan, Nazlı Can, Ali... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T11:43+0300
2024-02-28T11:43+0300
2024-02-28T11:43+0300
türkiye
seçil erzan
dava
fatih terim
fatih terim fonu
rapor
bilirkişi
bilirkişi raporu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg
Futbol dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski banka müdür Seçil Erzan'ın telefon mesajlaşmalarına ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi.Erzan’ın tüm hesaplarını tuttuğu defter de dosyaya girdi. Raporda, Erzan’ın tutuksuz yargılanan yakın arkadaşı Nazlı Can’ın sözleri dikkat çekiciydi. Nazlı Can, 21 ve 23 Nisan’da Erzan’ın arkadaşı Zehra Nur Karaca’yla şunları yazıştı:İntiharı araştırmışRaporda, 15 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasında sanık Erzan'ın internet aramalarında, "Hangi ilaç öldürür?", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?", "Nasıl intihar edilir?", "Kendini asma", "Fare zehri insana zarar verir mi?" ve "Bilekleri kesmek" ifadeleriyle aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/secil-erzanin-internet-aramalari-ortaya-cikti-nasil-intihar-edilir-1081109249.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:327_1920x0_80_0_0_8b64ee23432e266cbed50e1a31f2de73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçil erzan son dakika, seçil erzan kimdir, seçil erzan nerede, seçil erzan kaç yaşında, seçil erzan ekşi, seçil erzan evli mi, seçil erzan instagram, seçil erzan hangi banka
seçil erzan son dakika, seçil erzan kimdir, seçil erzan nerede, seçil erzan kaç yaşında, seçil erzan ekşi, seçil erzan evli mi, seçil erzan instagram, seçil erzan hangi banka
Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu: 'Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren'
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına, sanıklar Seçil Erzan, Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu eklendi. Raporda Seçil Erzan'ın kendi arkadaşının onun için "Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren" dediği ortaya çıktı.
Futbol dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski banka müdür Seçil Erzan'ın telefon mesajlaşmalarına ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi.
Erzan’ın tüm hesaplarını tuttuğu defter de dosyaya girdi. Raporda, Erzan’ın tutuksuz yargılanan yakın arkadaşı Nazlı Can’ın sözleri dikkat çekiciydi. Nazlı Can, 21 ve 23 Nisan’da Erzan’ın arkadaşı Zehra Nur Karaca’yla şunları yazıştı:
Nazlı Can:
Ortalık yıkılıyor. Ne Seçilmiş kardeşim.
Nazlı Can:
Çok çok çok yazık duyduklarıma inanamıyorum ama bu saatten sonra ben de çirkinleşeceğim artık. Karşımızda Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren var. Tanın (Erzan’ın kuzeni) benden hesap soruyor. Bu konu ile ilgili tek bişey konuşmak istemiyorum
Karaca:
Keşke seni aramasaydım. Üzülme Ben Fatih Terim sormak için aradım. Olay nereye gitti. Seni yarın ararım.
Nazlı Can:
Boşver döksün içini. O da benim paralarımla bizim paralarımızla aldı o zaman arabasını tarlalarını. O kaç para kazanmış soracağım. Florya’da bütün gün para almak için bekliyordu.
Raporda, 15 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasında sanık Erzan'ın internet aramalarında, "Hangi ilaç öldürür?", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?", "Nasıl intihar edilir?", "Kendini asma", "Fare zehri insana zarar verir mi?" ve "Bilekleri kesmek" ifadeleriyle aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.