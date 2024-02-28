Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu: 'Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren'

Çok çok çok yazık duyduklarıma inanamıyorum ama bu saatten sonra ben de çirkinleşeceğim artık. Karşımızda Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren var. Tanın (Erzan’ın kuzeni) benden hesap soruyor. Bu konu ile ilgili tek bişey konuşmak istemiyorum