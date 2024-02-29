https://sputniknews.com.tr/20240229/sakaryada-ataturk-heykeline-balyozla-zarar-veren-zanli-tutuklandi-1081228091.html
Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren zanlı tutuklandı
Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T17:31+0300
2024-02-29T17:31+0300
2024-02-29T17:31+0300
türkiye
atatürk
mustafa kemal atatürk
atatürk büstü
atatürk heykeli
sakarya
saldırı
gözaltı
tutuklanma
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Sakarya'nın Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline dün balyozla zarar verdiği için gözaltına alınan Y.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/sakaryada-ataturk-heykeline-balyozla-zarar-veren-bir-kisi-gozaltina-alindi-1081197426.html
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atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, atatürk heykeli, sakarya, saldırı, gözaltı, tutuklanma
atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, atatürk heykeli, sakarya, saldırı, gözaltı, tutuklanma
Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline dün balyozla zarar verdiği için gözaltına alınan Y.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.