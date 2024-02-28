https://sputniknews.com.tr/20240228/sakaryada-ataturk-heykeline-balyozla-zarar-veren-bir-kisi-gozaltina-alindi-1081197426.html
Atatürk heykeline balyozla zarar veren bir kişi gözaltına alındı
Atatürk heykeline balyozla zarar veren bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli gözaltına alındı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T23:07+0300
2024-02-28T23:07+0300
2024-02-28T23:09+0300
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atatürk
heykel
sakarya
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Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı.Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-ataturk-ile-ilgili-video-paylasimina-sorusturma-1077285396.html
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atatürk, heykel, sakarya
Atatürk heykeline balyozla zarar veren bir kişi gözaltına alındı
23:07 28.02.2024 (güncellendi: 23:09 28.02.2024)
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı.
Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.