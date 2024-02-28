https://sputniknews.com.tr/20240228/sakaryada-ataturk-heykeline-balyozla-zarar-veren-bir-kisi-gozaltina-alindi-1081197426.html

Atatürk heykeline balyozla zarar veren bir kişi gözaltına alındı

Atatürk heykeline balyozla zarar veren bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli gözaltına alındı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T23:07+0300

2024-02-28T23:07+0300

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türkiye

atatürk

heykel

sakarya

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Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı.Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-ataturk-ile-ilgili-video-paylasimina-sorusturma-1077285396.html

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