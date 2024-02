Rusya’da gözler Putin’in Federal Meclis konuşmasına odaklandı

https://sputniknews.com.tr/20240229/rusyada-gozler-putinin-federal-meclis-konusmasina-odaklandi-1081204927.html

29.02.2024

İç ve dış koşullar göz önüne alındığında Rus ve Batı toplumları için özellikle önemli hale gelen etkinlik, meclisin alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi temsilcilerini bir araya getiriyor.Rus liderin başkent Moskova’da Gostiny Dvor sergi salonunda yerel saatle 12.00’da tüm devlet kanalları tarafından canlı yayınlanacak Federal Meclis Konuşması’nı paylaşacak olan Sputnik, Putin'in konuşmasına nasıl hazırlandığını ve konuşmasından neler beklenebileceğini okuyucuları için derledi.Kapsamlı hazırlıkRusya Devlet Başkanı’nın bugün Federal Meclis'e hitaben yapacağı 19. yıllık konuşma olarak bilinirken, her yıl geleneksel hale gelen etkinlik sadece 2017 ve 2022'de yapılmamıştı.Konuşmasının ne kadar süreceği ise bilinmezken, geçmiş etkinlikler dikkate alındığında bu etkinliğin de yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyor.Geleneksel olarak devlet başkanının konuşmasının içeriği son ana kadar gizli tutulurken, konuşmasındaki vurgular iç ve dış politika koşullarına göre değişiyor.2018'de, o yıla kadarki en uzun Federal Meclis konuşmasında savunmaya geniş yer ayıran Rus lider, Avangard füze sisteminden Kinjal hipersonik füzelere kadar yeni Rus silahları hakkında detaylı açıklama yapmış, yeni ileri teknoloji silahlar arasında 'dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabilecek nükleer füze' ve 'nükleer başlık taşıyabilen su altı dronu' ön plana çıktı2022'de ise Ukrayna’daki askeri operasyon ile bağlantılı olarak dinamik bir şekilde değişen durum nedeniyle konuşma iptal edilmişti.Geçen yılki konuşma ise Ukrayna’daki askeri operasyonun ilerleyişine ve kolektif Batı ile yüzleşmeye ayrılırken, sosyo-ekonomik temalara da değinildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu hafta başında yaptığı açıklamada "Putin, her gün bakanlar, kurum başkanları ve yönetimden yardımcılarla temas kuruyor" ifadelerini kullanırken, bu görüşmelerin sonunda ortaya çıkan metnin Federal Meclis Konuşması’nda paylaşılacağı sinyalini verdi.Seçimlere doğruPeskov’un bu sözleri, konuşmada sadece devam eden askeri operasyon ile ilgili değil,aynı zamanda iç politika ile ilgili başlıkların da irdeleneceğini kanıtlarken, bununla birlikte etkinliğin, Putin'in de aday olarak yarıştığı ve 17 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminden kısa bir süre önce gerçekleşmesi de konuşmaya ayrı bir değer katıyor.Peskov, 2018'de halk oylamasından kısa bir süre önce de bu mesajın Putin'in seçim kampanyasının temelini oluşturduğunu vurgulamıştı.Operasona katılanlar da hazır bulunacakMeclisin alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi temsilcilerinin hazır bulunacağı Federal Meclis Konuşmasında, dinleyenler arasında Ukrayna’daki askeri operasyona katılan askerlerin de yer alacağı açıklanırken, bir yıl önce Federal Meclis Konuşmasının devlet başkanının katılımıyla gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden biri olduğunun altını çizen Peskov, “Ülkenin kalkınmasının böylesine sorumlu ve zor bir aşamasında, herkes özel harekatın ilerleyişi ve uluslararası arenadaki durum hakkında Putin’in görüşlerini duymayı umuyor. Ayrıca birçok kişi, Rusya’nın zorluklarla nasıl başa çıktığından ve sosyal ve ekonomik olarak nasıl ilerlediğinden endişeli" ifadelerini kullanmıştı.Odak noktası aile politikalarıKonuşmanın içeriği gizli tutulsa da bazı bilgiler Putin tarafından da paylaşıldı.Bu ay içerisinde fabrika işçilerle yaptığı bir toplantıda, aileleri desteklemek için yeni önlemlerin açıklanabileceği sinyalini veren Rus lider, 2024 yılının Rusya’da Aile Yılı olduğunu hatırlatmıştı.“Hükümetin çalışmalarının sonuçlarının ve etkinliğinin öncelikle ülkedeki ailelerin çıkarları, refahının artması temelinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” diyen Putin, Rusya’nın tüm devlet politikalarının merkezinde olması gerekenin ‘aile’ olduğunun altını çizmişti.Bu konuşmada da sosyal konuların baskın hale geleceği tahmin edilirken, Rus liderin vereceği mesajın ‘öncelikle insanların gündelik hayatındaki sorunları çözmeye yönelik’ olacağı öngörülüyor.Aynı zamanda Putin kamuoyu önünde sürekli olarak demografiye atıfta bulunurken, katıldığı tüm etkinliklerde gençlere çocuk sahibi olup olmadıklarını, kaç çocuk sahibi olmayı planladıklarını soruyor.Özellikle bu kadar büyük bir yüzölçüme sahip ülke için genel olarak nüfus artışının ekonomiyi doğrudan etkilediği dışlanmazken, ekonomik yaptırımlara karşı mücadelede iç talebin artırılmasına yoğunlaşan hükümet için nüfus artışı ve ekonomik büyüme hızını korumanın temel hedeflerden biri olduğu gizlenmiyor.Dış politikaya gelince, Rusya Devlet Başkanı’nın ülkenin pozisyonunu ve önceliklerini defalarca dile getirdiği, bu nedenle bu konuşmasınının dış politika ile ilgili kısmında daha çok dost ülkelerle ilişkilere odaklanacağı düşünülüyor.

