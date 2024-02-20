https://sputniknews.com.tr/20240220/kremlin-putinin-19-federal-meclis-konusmasinin-tarihini-acikladi-1080910005.html
Kremlin, Putin'in 19. Federal Meclis konuşmasının tarihini açıkladı
Kremlin, Putin'in 19. Federal Meclis konuşmasının tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T11:16+0300
2024-02-20T11:16+0300
2024-02-20T11:16+0300
dünya
rusya
vladimir putin
federal meclis (rusya)
rusya federal meclisi
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi
kremlin
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Rusya lideri Putin, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Federal Meclis konuşması için 29 Şubat'ta Rus vekil ve senatörlerin huzuruna çıkacak.Bu, Rus liderin Federal Meclis'e hitaben yapacağı 19. yıllık konuşma olacak.Rusya Anayasası uyarınca Devlet Başkanı, ülkedeki durum ve devletin iç ve dış politikasının temel yönleri hakkında Federal Meclis'e hitap ediyor. Devlet Başkanı, bu konuşmalarda geleneksel olarak ülkedeki duruma ilişkin değerlendirmesini ortaya koyuyor ve gelecekteki görevlerin ana hatlarını anlatıyor.İlk kez eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından 1994 yılında gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel hale gelen Federal Meclis konuşması, sadece Rusya değil tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor.Putin’in Kim Jong-un’a hangi yerli otomobili hediye ettiği belli olduKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un’a otomobil hediye ettiğini doğrulayarak bu aracın Aurus olduğunu da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-askeri-operasyonun-neden-daha-once-baslamadigi-sorusunu-yanitladi-1080848888.html
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rusya, vladimir putin, federal meclis (rusya), rusya federal meclisi, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, kremlin
rusya, vladimir putin, federal meclis (rusya), rusya federal meclisi, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, kremlin
Kremlin, Putin'in 19. Federal Meclis konuşmasının tarihini açıkladı
Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasını 29 Şubat'ta yapacağını duyurdu.
Rusya lideri Putin, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Federal Meclis konuşması için 29 Şubat'ta Rus vekil ve senatörlerin huzuruna çıkacak.
Bu, Rus liderin Federal Meclis'e hitaben yapacağı 19. yıllık konuşma olacak.
Rusya Anayasası uyarınca Devlet Başkanı, ülkedeki durum ve devletin iç ve dış politikasının temel yönleri hakkında Federal Meclis'e hitap ediyor. Devlet Başkanı, bu konuşmalarda geleneksel olarak ülkedeki duruma ilişkin değerlendirmesini ortaya koyuyor ve gelecekteki görevlerin ana hatlarını anlatıyor.
İlk kez eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından 1994 yılında gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel hale gelen Federal Meclis konuşması, sadece Rusya değil tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Putin’in Kim Jong-un’a hangi yerli otomobili hediye ettiği belli oldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un’a otomobil hediye ettiğini doğrulayarak
bu aracın Aurus olduğunu da belirtti.