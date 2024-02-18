https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-askeri-operasyonun-neden-daha-once-baslamadigi-sorusunu-yanitladi-1080848888.html
Putin, askeri operasyonun neden daha önce başlamadığı sorusunu yanıtladı
Putin, askeri operasyonun neden daha önce başlamadığı sorusunu yanıtladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da askeri operasyon kararını neden daha önce almadığıyla ilgili sorulara verdiği yanıtında, “Ortaklarımızın... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T14:47+0300
2024-02-18T14:47+0300
2024-02-18T14:47+0300
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide ülkesinin Ukrayna'da askeri operasyonu neden daha önce başlatmadığı ile ilgili açıklamasında, Fransa ve Almanya ile imzalanan Minsk anlaşmalarını anımsatırken, Rusya’nın ortaklarının nezaketine ve Minsk anlaşmalarının uygulanacağına güvendiğini söyledi.“Moskova'nın, Avrupa ülkelerinin Minsk anlaşmalarını uygulamayacağını düşünmediği” itirafında bulunan Rus lider, “Çünkü ortaklarımızın nezaketine güveniyor, Minsk'te varılan anlaşmaların eninde sonunda herkes tarafından yerine getirileceğine inanıyorduk. Gerçek durumu, ancak daha sonra, Almanya'nın eski şansölyesi (Angela Merkel) ve Fransa'nın o zamanki cumhurbaşkanı, bu anlaşmaları uygulamayacaklarını söylediklerinde öğrendik. Ancak biz bunu bilmiyorduk, her iki taraf için de ne kadar zor olursa olsun bu anlaşmaları uygulamaya çalıştık” dedi.Putin, bu süreçte Donbass halkını Minsk anlaşmalarının uygulanmasını kabul etmeye nasıl ikna edeceğini düşündüğünü de anımsarken, “O zamanlar, bu anlaşmaları imzalarken kendi kendime düşünüyordum: Donbass'ta yaşayan insanları bu anlaşmaları kabul etmeye nasıl ikna edeceğiz?” diye konuştu.Batı'nın Ukrayna sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini isteyip istemediğini bilmediğini vurgulayan Rus lider, buna rağmen Rusya’nın diyaloğa hazır olduğunu da yineledi.Minsk sürecinde yer alan Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, bu anlaşmaların asıl amacının ‘Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanımaya çalışmaktı’ itirafıyla gündeme gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240217/putinin-2007deki-teklifinin-kabul-edilmesi-ukraynada-catismalari-engellemeye-yeterdi-1080820367.html
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vladimir putin, moskova. kremlin. putin, rusya, ukrayna, fransa, almanya, minsk anlaşması, kiev, pyotr poroşenko, angela merkel
vladimir putin, moskova. kremlin. putin, rusya, ukrayna, fransa, almanya, minsk anlaşması, kiev, pyotr poroşenko, angela merkel
Putin, askeri operasyonun neden daha önce başlamadığı sorusunu yanıtladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da askeri operasyon kararını neden daha önce almadığıyla ilgili sorulara verdiği yanıtında, “Ortaklarımızın nezaketine güvendik” ifadesini kullandı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide ülkesinin Ukrayna'da askeri operasyonu neden daha önce başlatmadığı ile ilgili açıklamasında, Fransa ve Almanya ile imzalanan Minsk anlaşmalarını anımsatırken, Rusya’nın ortaklarının nezaketine ve Minsk anlaşmalarının uygulanacağına güvendiğini söyledi.
“Moskova'nın, Avrupa ülkelerinin Minsk anlaşmalarını uygulamayacağını düşünmediği” itirafında bulunan Rus lider, “Çünkü ortaklarımızın nezaketine güveniyor, Minsk'te varılan anlaşmaların eninde sonunda herkes tarafından yerine getirileceğine inanıyorduk. Gerçek durumu, ancak daha sonra, Almanya'nın eski şansölyesi (Angela Merkel) ve Fransa'nın o zamanki cumhurbaşkanı, bu anlaşmaları uygulamayacaklarını söylediklerinde öğrendik. Ancak biz bunu bilmiyorduk, her iki taraf için de ne kadar zor olursa olsun bu anlaşmaları uygulamaya çalıştık” dedi.
Putin, bu süreçte Donbass halkını Minsk anlaşmalarının uygulanmasını kabul etmeye nasıl ikna edeceğini düşündüğünü de anımsarken, “O zamanlar, bu anlaşmaları imzalarken kendi kendime düşünüyordum: Donbass'ta yaşayan insanları bu anlaşmaları kabul etmeye nasıl ikna edeceğiz?” diye konuştu.
Batı'nın Ukrayna sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini isteyip istemediğini bilmediğini vurgulayan Rus lider, buna rağmen Rusya’nın diyaloğa hazır olduğunu da yineledi.
Minsk sürecinde yer alan Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, bu anlaşmaların asıl amacının ‘Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanımaya çalışmaktı’ itirafıyla gündeme gelmişti.