https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-askeri-operasyonun-neden-daha-once-baslamadigi-sorusunu-yanitladi-1080848888.html

Putin, askeri operasyonun neden daha önce başlamadığı sorusunu yanıtladı

Putin, askeri operasyonun neden daha önce başlamadığı sorusunu yanıtladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da askeri operasyon kararını neden daha önce almadığıyla ilgili sorulara verdiği yanıtında, “Ortaklarımızın... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T14:47+0300

2024-02-18T14:47+0300

2024-02-18T14:47+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

moskova. kremlin. putin

rusya

ukrayna

fransa

almanya

minsk anlaşması

kiev

pyotr poroşenko

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080848718_0:0:2415:1358_1920x0_80_0_0_e572e15f510f98fbeb5d7d0adb59f8e5.jpg

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide ülkesinin Ukrayna'da askeri operasyonu neden daha önce başlatmadığı ile ilgili açıklamasında, Fransa ve Almanya ile imzalanan Minsk anlaşmalarını anımsatırken, Rusya’nın ortaklarının nezaketine ve Minsk anlaşmalarının uygulanacağına güvendiğini söyledi.“Moskova'nın, Avrupa ülkelerinin Minsk anlaşmalarını uygulamayacağını düşünmediği” itirafında bulunan Rus lider, “Çünkü ortaklarımızın nezaketine güveniyor, Minsk'te varılan anlaşmaların eninde sonunda herkes tarafından yerine getirileceğine inanıyorduk. Gerçek durumu, ancak daha sonra, Almanya'nın eski şansölyesi (Angela Merkel) ve Fransa'nın o zamanki cumhurbaşkanı, bu anlaşmaları uygulamayacaklarını söylediklerinde öğrendik. Ancak biz bunu bilmiyorduk, her iki taraf için de ne kadar zor olursa olsun bu anlaşmaları uygulamaya çalıştık” dedi.Putin, bu süreçte Donbass halkını Minsk anlaşmalarının uygulanmasını kabul etmeye nasıl ikna edeceğini düşündüğünü de anımsarken, “O zamanlar, bu anlaşmaları imzalarken kendi kendime düşünüyordum: Donbass'ta yaşayan insanları bu anlaşmaları kabul etmeye nasıl ikna edeceğiz?” diye konuştu.Batı'nın Ukrayna sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini isteyip istemediğini bilmediğini vurgulayan Rus lider, buna rağmen Rusya’nın diyaloğa hazır olduğunu da yineledi.Minsk sürecinde yer alan Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, bu anlaşmaların asıl amacının ‘Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanımaya çalışmaktı’ itirafıyla gündeme gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240217/putinin-2007deki-teklifinin-kabul-edilmesi-ukraynada-catismalari-engellemeye-yeterdi-1080820367.html

rusya

ukrayna

fransa

almanya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, moskova. kremlin. putin, rusya, ukrayna, fransa, almanya, minsk anlaşması, kiev, pyotr poroşenko, angela merkel