https://sputniknews.com.tr/20240229/rusya-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-bin-300e-yakin-askerini-kaybetti-1081224645.html
Rusya: Ukrayna ordusu son bir günde bin 300’e yakın askerini kaybetti
Rusya: Ukrayna ordusu son bir günde bin 300’e yakın askerini kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son bir günde ölü ve yaralı olarak bin 300’e yakın askerini kaybettiğini bildirdi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T16:20+0300
2024-02-29T16:20+0300
2024-02-29T16:20+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
24 saat içinde
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
avdeyevka
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bilgi paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Kupyansk istikametinde taktik konumlarını, Donetsk istikametinde ise ön cephedeki konumlarını iyileştirdiğini, Avdeyevka istikametinde ise daha avantajlı mevzileri ele geçirdiğini vurguladı.Buna göre Rus ordusu Kupyansk istikametinde taktik konumunu iyileştirerek Harkov bölgesinde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) düşmana atış kayıpları verdirdi, Ukrayna ordusu bu istikamette 50’ye yakın asker, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil kaybetti.Donetsk istikametinde ise Rus askerleri ön cephedeki konumlarını iyileştirerek DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, Brestovoye yerleşiminde ise Ukrayna güçlerinin 4 karşı saldırısını püskürttü.Düşmanın bu yöndeki kayıpları 600’e yakın asker, 2 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcısı ve 10 otomobil olarak gerçekleşti.Avdeyevka istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin daha avantajlı mevzileri ele geçirdiklerine ve DHC’nin 4 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, düşmanın bu istikamette 495’e yakın asker, 7 tank, 2 zırhlı piyade aracı, 4 zırhlı muharebe aracı ve 11 otomobil kaybettiği vurgulandı.Açıklamada, Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu askerlerinin DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücünü vurarak teçhizatına büyük hasar verdiği, düşman kayıplarının 105’e yakın asker, 3 otomobil, bir D-20 obüsü ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olduğu kaydedildi.Herson bölgesinde de daha avantajlı mevzilerde tutunan Rus askerlerinin Zaporojye bölgesindeki 3 ve Herson bölgesindeki bir yerleşim bölgesinde düşmana ağır kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 50’ye yakın asker, 5 otomobil ve bir Bukovel-AD elektronik harp sistemi kaybettiğinin altı çizildi.Aynı bölgede Rus askeri grubunun Ukrayna Deniz Kuvvetleri Özel Operasyonlar Merkezi’nin Tendrovska Kosa bölgesine hızlı hücumbotlarla çıkarma yapmaya çalışan bir sabotaj grubunu tespit ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, çıkan çatışmada düşmanın 4 hücumbotunun imha edildiği, beşinci hücumbotun ise hızlı manevra ile geriye uzaklaştığı, düşmanın 25 askerinin öldürüldüğü, 1 kişinin ise esir alındığı vurgulandı.Açıklamada şu detaylara da yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240229/rus-ordusu-kritik-oneme-sahip-rabotinoda-ukraynaya-ait-tahkimatlari-ele-gecirdi-1081209471.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, 24 saat içinde, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), avdeyevka, herson, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, 24 saat içinde, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), avdeyevka, herson, zaporojye
Rusya: Ukrayna ordusu son bir günde bin 300’e yakın askerini kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son bir günde ölü ve yaralı olarak bin 300’e yakın askerini kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bilgi paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Kupyansk istikametinde taktik konumlarını, Donetsk istikametinde ise ön cephedeki konumlarını iyileştirdiğini, Avdeyevka istikametinde ise daha avantajlı mevzileri ele geçirdiğini vurguladı.
Buna göre Rus ordusu Kupyansk istikametinde taktik konumunu iyileştirerek Harkov bölgesinde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) düşmana atış kayıpları verdirdi, Ukrayna ordusu bu istikamette 50’ye yakın asker, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil kaybetti.
Donetsk istikametinde ise Rus askerleri ön cephedeki konumlarını iyileştirerek DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, Brestovoye yerleşiminde ise Ukrayna güçlerinin 4 karşı saldırısını püskürttü.
Düşmanın bu yöndeki kayıpları 600’e yakın asker, 2 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcısı ve 10 otomobil olarak gerçekleşti.
Avdeyevka istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin daha avantajlı mevzileri ele geçirdiklerine ve DHC’nin 4 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, düşmanın bu istikamette 495’e yakın asker, 7 tank, 2 zırhlı piyade aracı, 4 zırhlı muharebe aracı ve 11 otomobil kaybettiği vurgulandı.
Açıklamada, Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu askerlerinin DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücünü vurarak teçhizatına büyük hasar verdiği, düşman kayıplarının 105’e yakın asker, 3 otomobil, bir D-20 obüsü ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olduğu kaydedildi.
Herson bölgesinde de daha avantajlı mevzilerde tutunan Rus askerlerinin Zaporojye bölgesindeki 3 ve Herson bölgesindeki bir yerleşim bölgesinde düşmana ağır kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 50’ye yakın asker, 5 otomobil ve bir Bukovel-AD elektronik harp sistemi kaybettiğinin altı çizildi.
Aynı bölgede Rus askeri grubunun Ukrayna Deniz Kuvvetleri Özel Operasyonlar Merkezi’nin Tendrovska Kosa bölgesine hızlı hücumbotlarla çıkarma yapmaya çalışan bir sabotaj grubunu tespit ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, çıkan çatışmada düşmanın 4 hücumbotunun imha edildiği, beşinci hücumbotun ise hızlı manevra ile geriye uzaklaştığı, düşmanın 25 askerinin öldürüldüğü, 1 kişinin ise esir alındığı vurgulandı.
Açıklamada şu detaylara da yer verildi:
Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 126 bölgede konuşlanan insan gücünü ve askeri teçhizatının yanı sıra ‘Kupyansk’ taktik grubunun kontrol noktası, 72. mekanize ve 59. motorlu piyade tugaylarının 2 kontrol noktası, bir S-300PS uçaksavar füze sistemi, 3 mühimmat deposu vuruldu.
Son bir günde hava savunma kuvvetleri, 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 2 adet JDAM güdümlü uçak füzesi önledi, Zaporojye bölgesi ile DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşmana ait 93 İHA düşürüldü.