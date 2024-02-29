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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240229/rus-ordusu-kritik-oneme-sahip-rabotinoda-ukraynaya-ait-tahkimatlari-ele-gecirdi-1081209471.html
Rus ordusu, kritik öneme sahip Rabotino'da Ukrayna'ya ait tahkimatları ele geçirdi
Rus ordusu, kritik öneme sahip Rabotino'da Ukrayna'ya ait tahkimatları ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, 25 Şubat'ta girdiği Rabotino'da ilerleyişini sürdürüyor. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T11:03+0300
2024-02-29T11:03+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
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ukrayna krizi
ukrayna ordusu
zaporojye
kiev
yevgeniy balitskiy
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi'nin kritik öneme sahip ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Rabotino kasabasında Ukrayna ordusuna ait tahkimatları ele geçirdiğini açıkladı.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Güney Askeri Bölgesi'nin motorize alayının taarruz faaliyetleri sonucu Rabotino'daki tahkimatlar bombalanarak ele geçirildi.Bakanlık, "Operasyonların 'Dinyeper' askeri grubu komutanlığı tarafından yetkin şekilde planlaması sayesinde, motorize birliklerimiz düşmana baskın yapmayı, yerleşim birimi içindeki tahkimatları ele geçirmeyi ve oralarda konuşlanmayı başardı" ifadelerini kullandı.Rus ordusu haftasonu Rabotino'ya girdiRusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Valisi Yevgeniy Balitskiy, 25 Şubat'ta Rus askerlerin Rabotino kasabasına girerek ilerlemeye ve Ukrayna güçlerine kayıplar verdirmeye devam ettiğini belirtmişti.Sputnik’e konuşan Balitskiy, "Yakın zamana kadar Rabotino kasabası Ukrayna için yaz karşı taarruzunun ana sembolü olarak kalmıştı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu sakatlanmış toprak parçası için binlerce insanın hayatı gibi emsalsiz bir bedel ödedi ve çok sayıda teçhizat kaybetti. Görünüşe göre tüm bunlar boşunaydı! Cephedeki durum kökten değişti, yiğit savaşçılarımız Rabotino’ya girerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kısa vadeli başarısını tamamen boşa çıkardı. Rus ordusu, morali bozulan düşman kuvvetlerine kayıplar vererek sistematik ve ısrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.Ukrayna'nın stratejik rezerv askerleri fayda etmediRabotino, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Orehov kentine 10 km mesafede yer alıyor.Zaporojye Bölgesi'nde cephe hattında bulunan Rabotino, Kiev tarafından Ukrayna ordusunun Haziran 2023'ten bu yana sürdürdüğü karşı saldırıda elde ettiği en önemli başarı olarak görülüyor. Fakat Batı tarafından eğitilmiş stratejik rezerv askerlerini Rabotino'ya gönderen Kiev, bu kritik öneme sahip kasabayı tamamen ele geçirmeyi başaramadı.
https://sputniknews.com.tr/20240225/zaporojye-idaresi-rus-ordusu-rabotinoya-girdi-1081090287.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, zaporojye, kiev, yevgeniy balitskiy
rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, zaporojye, kiev, yevgeniy balitskiy

Rus ordusu, kritik öneme sahip Rabotino'da Ukrayna'ya ait tahkimatları ele geçirdi

11:03 29.02.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, 25 Şubat'ta girdiği Rabotino'da ilerleyişini sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi'nin kritik öneme sahip ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Rabotino kasabasında Ukrayna ordusuna ait tahkimatları ele geçirdiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Güney Askeri Bölgesi'nin motorize alayının taarruz faaliyetleri sonucu Rabotino'daki tahkimatlar bombalanarak ele geçirildi.
Bakanlık, "Operasyonların 'Dinyeper' askeri grubu komutanlığı tarafından yetkin şekilde planlaması sayesinde, motorize birliklerimiz düşmana baskın yapmayı, yerleşim birimi içindeki tahkimatları ele geçirmeyi ve oralarda konuşlanmayı başardı" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu haftasonu Rabotino'ya girdi

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Valisi Yevgeniy Balitskiy, 25 Şubat'ta Rus askerlerin Rabotino kasabasına girerek ilerlemeye ve Ukrayna güçlerine kayıplar verdirmeye devam ettiğini belirtmişti.
Sputnik’e konuşan Balitskiy, "Yakın zamana kadar Rabotino kasabası Ukrayna için yaz karşı taarruzunun ana sembolü olarak kalmıştı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu sakatlanmış toprak parçası için binlerce insanın hayatı gibi emsalsiz bir bedel ödedi ve çok sayıda teçhizat kaybetti. Görünüşe göre tüm bunlar boşunaydı! Cephedeki durum kökten değişti, yiğit savaşçılarımız Rabotino’ya girerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kısa vadeli başarısını tamamen boşa çıkardı. Rus ordusu, morali bozulan düşman kuvvetlerine kayıplar vererek sistematik ve ısrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın stratejik rezerv askerleri fayda etmedi

Rabotino, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Orehov kentine 10 km mesafede yer alıyor.
Zaporojye Bölgesi'nde cephe hattında bulunan Rabotino, Kiev tarafından Ukrayna ordusunun Haziran 2023'ten bu yana sürdürdüğü karşı saldırıda elde ettiği en önemli başarı olarak görülüyor. Fakat Batı tarafından eğitilmiş stratejik rezerv askerlerini Rabotino'ya gönderen Kiev, bu kritik öneme sahip kasabayı tamamen ele geçirmeyi başaramadı.
Pavel Sudoplatov Gönüllü Birliği askerleri Zaporojye bölgesinde eğitim alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
Ukrayna krizi
Zaporojye idaresi: Rus ordusu Rabotino’ya girdi
25 Şubat, 21:26
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