https://sputniknews.com.tr/20240225/zaporojye-idaresi-rus-ordusu-rabotinoya-girdi-1081090287.html
Zaporojye idaresi: Rus ordusu Rabotino’ya girdi
Zaporojye idaresi: Rus ordusu Rabotino’ya girdi
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus askerlerin Rabotino kasabasına girerek ilerlemeye ve Ukrayna güçlerine... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-25T21:26+0300
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Sputnik’e konuşan Balitskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin burada binlerce can ve çok sayıda teçhizat kaybettiğini ifade etti.Balitskiy, “Yakın zamana kadar Rabotino kasabası Ukrayna için yaz karşı taarruzunun ana sembolü olarak kalmıştı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu sakatlanmış toprak parçası için binlerce insanın hayatı gibi emsalsiz bir bedel ödedi ve çok sayıda teçhizat kaybetti. Görünüşe göre tüm bunlar boşunaydı! Cephedeki durum kökten değişti, yiğit savaşçılarımız Rabotino’ya girerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kısa vadeli başarısını tamamen boşa çıkardı. Rus ordusu, morali bozulan düşman kuvvetlerine kayıplar vererek sistematik ve ısrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240225/zaharova-her-ukrayna-vatandasi-zelenskiyin-ordudaki-kayiplarla-ilgili-yalan-soylediginin-farkinda-1081089531.html
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Zaporojye idaresi: Rus ordusu Rabotino’ya girdi
21:26 25.02.2024 (güncellendi: 21:41 25.02.2024)
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus askerlerin Rabotino kasabasına girerek ilerlemeye ve Ukrayna güçlerine kayıplar verdirmeye devam ettiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Balitskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin burada binlerce can ve çok sayıda teçhizat kaybettiğini ifade etti.
Balitskiy, “Yakın zamana kadar Rabotino kasabası Ukrayna için yaz karşı taarruzunun ana sembolü olarak kalmıştı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu sakatlanmış toprak parçası için binlerce insanın hayatı gibi emsalsiz bir bedel ödedi ve çok sayıda teçhizat kaybetti. Görünüşe göre tüm bunlar boşunaydı! Cephedeki durum kökten değişti, yiğit savaşçılarımız Rabotino’ya girerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kısa vadeli başarısını tamamen boşa çıkardı. Rus ordusu, morali bozulan düşman kuvvetlerine kayıplar vererek sistematik ve ısrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.