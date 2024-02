https://sputniknews.com.tr/20240225/zaharova-her-ukrayna-vatandasi-zelenskiyin-ordudaki-kayiplarla-ilgili-yalan-soylediginin-farkinda-1081089531.html

Zaharova: Her Ukrayna vatandaşı Zelenskiy'in ordudaki kayıplarla ilgili yalan söylediğinin farkında

Zaharova: Her Ukrayna vatandaşı Zelenskiy’in ordudaki kayıplarla ilgili yalan söylediğinin farkında

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ordudaki kayıpların 31 bin kişi olduğu hakkındaki sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, her... 25.02.2024

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki kayıpların 31 bin kişi olduğu hakkındaki sözlerini yorumladı.‘Zelenskiy’in yalan söylediğini Ukrayna’nın her vatandaşının ve her şeyden önce her Ukrayna askerinin yalan söylediğini anladığına’ dikkat çeken Zaharova, “Daha önce Başkan, Donbass’ın Rusça konuşan nüfusunu insan olarak görmüyordu, şimdi ise Ukrayna’nın geri kalan kısmının nüfusunu da insan olarak kabul etmeyi bıraktı” dedi ve şöyle devam etti:Ukrayna liderinin ordudaki kayıpların sayısını kat kat düşük göstermesinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde bunca ‘ölü canları’ bırakmasının bu kişilerin canlıymış gibi finanse edilmesini amaçladığını söyleyen Zaharova, ‘gelen paraların ise yurtdışına transfer edilmeye devam ettiğinin’ altını çizdi.Rus diplomat, “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), Ukrayna ordusunun karşı taarruzdaki kayıplarını dile getirmişti” hatırlatmasında bulundu.

