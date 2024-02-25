https://sputniknews.com.tr/20240225/zaharova-her-ukrayna-vatandasi-zelenskiyin-ordudaki-kayiplarla-ilgili-yalan-soylediginin-farkinda-1081089531.html
Zaharova: Her Ukrayna vatandaşı Zelenskiy’in ordudaki kayıplarla ilgili yalan söylediğinin farkında
Zaharova: Her Ukrayna vatandaşı Zelenskiy’in ordudaki kayıplarla ilgili yalan söylediğinin farkında
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ordudaki kayıpların 31 bin kişi olduğu hakkındaki sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, her... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T20:18+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki kayıpların 31 bin kişi olduğu hakkındaki sözlerini yorumladı.‘Zelenskiy’in yalan söylediğini Ukrayna’nın her vatandaşının ve her şeyden önce her Ukrayna askerinin yalan söylediğini anladığına’ dikkat çeken Zaharova, “Daha önce Başkan, Donbass’ın Rusça konuşan nüfusunu insan olarak görmüyordu, şimdi ise Ukrayna’nın geri kalan kısmının nüfusunu da insan olarak kabul etmeyi bıraktı” dedi ve şöyle devam etti:Ukrayna liderinin ordudaki kayıpların sayısını kat kat düşük göstermesinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde bunca ‘ölü canları’ bırakmasının bu kişilerin canlıymış gibi finanse edilmesini amaçladığını söyleyen Zaharova, ‘gelen paraların ise yurtdışına transfer edilmeye devam ettiğinin’ altını çizdi.Rus diplomat, “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), Ukrayna ordusunun karşı taarruzdaki kayıplarını dile getirmişti” hatırlatmasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240224/abdli-senator-schumer-zelenskiy-abdnin-yardimi-olmazsa-yenilginin-kacinilmaz-oldugunu-soyledi-1081048864.html
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rusya, ukrayna, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, ordu
Zaharova: Her Ukrayna vatandaşı Zelenskiy’in ordudaki kayıplarla ilgili yalan söylediğinin farkında
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ordudaki kayıpların 31 bin kişi olduğu hakkındaki sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, her Ukrayna vatandaşının bu sözlerin yalan olduğunun farkında olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki kayıpların 31 bin kişi olduğu hakkındaki sözlerini yorumladı.
‘Zelenskiy’in yalan söylediğini Ukrayna’nın her vatandaşının ve her şeyden önce her Ukrayna askerinin yalan söylediğini anladığına’ dikkat çeken Zaharova, “Daha önce Başkan, Donbass’ın Rusça konuşan nüfusunu insan olarak görmüyordu, şimdi ise Ukrayna’nın geri kalan kısmının nüfusunu da insan olarak kabul etmeyi bıraktı” dedi ve şöyle devam etti:
“Ukrayna vatandaşları onun için insan değil, hala Batının parasını alabileceği birimlerdir.”
Ukrayna liderinin ordudaki kayıpların sayısını kat kat düşük göstermesinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde bunca ‘ölü canları’ bırakmasının bu kişilerin canlıymış gibi finanse edilmesini amaçladığını söyleyen Zaharova, ‘gelen paraların ise yurtdışına transfer edilmeye devam ettiğinin’ altını çizdi.
Rus diplomat, “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), Ukrayna ordusunun karşı taarruzdaki kayıplarını dile getirmişti” hatırlatmasında bulundu.