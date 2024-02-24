https://sputniknews.com.tr/20240224/abdli-senator-schumer-zelenskiy-abdnin-yardimi-olmazsa-yenilginin-kacinilmaz-oldugunu-soyledi-1081048864.html

ABD’li Senatör Schumer: Zelenskiy, ABD'nin yardımı olmazsa yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi

ABD’li Senatör Schumer: Zelenskiy, ABD'nin yardımı olmazsa yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ‘ABD'nin yardımı olmazsa Ukrayna'nın yenilgisinin kaçınılmaz’ olduğunu söylediğini... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

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ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Amerikalı senatörlerden oluşan heyete, ABD'nin yardımı olmadan Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmada yenilgiye uğramasının kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktardı.Schumer, “Devlet Başkanı Zelenskiy bana ve heyetimize, Ukrayna'nın bu hayati yardım olmadan Ukrayna halkı, ABD, demokrasi ve özgürlük açısından korkunç sonuçlar doğuracak savaşı kaybedeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.Schumer, Temsilciler Meclisi ve Başkanı Mike Johnson'a, Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla yardım tahsis edilmesini öngören ve Senato tarafından kabul edilen tasarıyı onaylama çağrısı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240223/zelenskiy-minsk-anlasmasinin-tekrar-edilme-olasiligini-reddetti-1081030942.html

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