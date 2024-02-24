https://sputniknews.com.tr/20240224/abdli-senator-schumer-zelenskiy-abdnin-yardimi-olmazsa-yenilginin-kacinilmaz-oldugunu-soyledi-1081048864.html
ABD’li Senatör Schumer: Zelenskiy, ABD'nin yardımı olmazsa yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
ABD’li Senatör Schumer: Zelenskiy, ABD'nin yardımı olmazsa yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ‘ABD'nin yardımı olmazsa Ukrayna'nın yenilgisinin kaçınılmaz’ olduğunu söylediğini... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T00:47+0300
2024-02-24T00:47+0300
2024-02-24T00:47+0300
abd
abd
ukrayna krizi
chuck schumer
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061733607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da7e555c2f1a767a2f574ea015522803.jpg
ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Amerikalı senatörlerden oluşan heyete, ABD'nin yardımı olmadan Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmada yenilgiye uğramasının kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktardı.Schumer, “Devlet Başkanı Zelenskiy bana ve heyetimize, Ukrayna'nın bu hayati yardım olmadan Ukrayna halkı, ABD, demokrasi ve özgürlük açısından korkunç sonuçlar doğuracak savaşı kaybedeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.Schumer, Temsilciler Meclisi ve Başkanı Mike Johnson'a, Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla yardım tahsis edilmesini öngören ve Senato tarafından kabul edilen tasarıyı onaylama çağrısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/zelenskiy-minsk-anlasmasinin-tekrar-edilme-olasiligini-reddetti-1081030942.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061733607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4222648fb2dcfc013bd4d703ec6e9eee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, chuck schumer, ukrayna, ukrayna krizi
abd, abd, chuck schumer, ukrayna, ukrayna krizi
ABD’li Senatör Schumer: Zelenskiy, ABD'nin yardımı olmazsa yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ‘ABD'nin yardımı olmazsa Ukrayna'nın yenilgisinin kaçınılmaz’ olduğunu söylediğini aktardı.
ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Amerikalı senatörlerden oluşan heyete, ABD'nin yardımı olmadan Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmada yenilgiye uğramasının kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktardı.
Schumer, “Devlet Başkanı Zelenskiy bana ve heyetimize, Ukrayna'nın bu hayati yardım olmadan Ukrayna halkı, ABD, demokrasi ve özgürlük açısından korkunç sonuçlar doğuracak savaşı kaybedeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.
Schumer, Temsilciler Meclisi ve Başkanı Mike Johnson'a, Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla yardım tahsis edilmesini öngören ve Senato tarafından kabul edilen tasarıyı onaylama çağrısı yaptı.