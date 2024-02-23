https://sputniknews.com.tr/20240223/zelenskiy-minsk-anlasmasinin-tekrar-edilme-olasiligini-reddetti-1081030942.html

Zelenskiy, Minsk Anlaşmasının tekrar edilme olasılığını reddetti

Zelenskiy, Minsk Anlaşmasının tekrar edilme olasılığını reddetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Minsk Anlaşmasına benzer yeni bir anlaşmaya varmak istemediklerini belirtti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T12:05+0300

2024-02-23T12:05+0300

2024-02-23T12:05+0300

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Fox News televizyonuna konuşan Zelenskiy, “Topraklarımızın diğer bir kısımla ilgili Minsk Anlaşmasını tekrarlamak istemiyoruz. Yeni dondurulmuş çatışmalara inanmıyoruz. Söz konusu olan genel olarak Ukrayna’nın güvenliği” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna krizini 24 saat içerisinde çözüme kavuşturabileceği fikrini de reddeden Ukrayna lideri, Avrupa Birliği ve NATO üyeliği için topraklarının bir kısmından vazgeçme yönünde resmi bir teklif almadıklarını belirterek, “Sadece medyada, bir takım sesler duyduk” dedi. Ukrayna ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığını, Rusya’nın da hava üstünlüğüne sahip olduğunu itiraf eden Zelenskiy, çıkılmaz durumda oldukları iddiasını reddederek bir kez daha Batı’dan uzun menzilli füzeler talep etti. Yeni karşı taarruz hazırlıkları yapma sözünü veren Ukrayna lideri, Rusya’yı ‘sürprizlerle’ tehdit etti.2015 yılında imzalanmıştıRusya, görüşmelere hazır olduğunu defalarca dile getirse de Ukrayna’da Rusya’yla görüşmelere resmi düzeyde yasak getirilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut durumun barış mecrasına geçebileceğinin bir belirtisini görmediklerini belirterek önceliklerinin, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu, ama şu anda bunu sadece silah yoluyla yapmak mümkün olduğunu dile getirmişti.Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmaya barışçıl çözüm öngören Minsk Anlaşması 12 Şubat 2015 tarihinde imzalanmıştı. 13 maddelik anlaşma, Donbass’ta ateşkes ve ağır silahların tahliyesinin yanı sıra, bölgedeki soruna uzun vadeli siyasi çözüm tedbirlerini öngörüyordu.Ukrayna tarafının sistematik olarak Minsk anlaşmasını ihlal etmesi sonucu Rusya, 22 Şubat 2022 tarihinde Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını almıştı. Böylece Minsk Anlaşması geçerliliğini kaybetmişti. Söz konusu cumhuriyetlerle birlikte Herson ve Zaporojye bölgeleri, Ekim 2022’de gerçekleştirilen referandumlar sonucu Rusya Federasyonu’na katılmışlardı.

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