https://sputniknews.com.tr/20240229/ozgurlestirilen-avdeyevkaya-kus-bakisi-1081233638.html

Özgürleştirilen Avdeyevka kuş bakışı görüntülendi

Özgürleştirilen Avdeyevka kuş bakışı görüntülendi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde düşman güçlerinden özgürleştirilen Avdeyevka şehri dron ile havadan görüntülendi. Sputnik’in paylaştığı bu görüntülerin en büyük... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T22:55+0300

2024-02-29T22:55+0300

2024-02-29T22:57+0300

ukrayna krizi

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avdeyevka

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

ukrayna

sergey şoygu

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İlk kareler Avdeyevka’nın sivil mahallelerini gösteriyor. Apartmanların büyük kısmı hasarlı, bazıları tamamen yıkıldı. Ukrayna ordusu bu apartmanlara atış ve gözlem noktalarını yerleştirdi, mühimmat depoları ve askeri barınak gibi kullandı.Bazı çok katlı binaların tamamen yerle bir olduğu görülüyor. Avlular, hasar görmüş ve yıkılmış binaların enkazı, metal ve beton yapıların yanı sıra devrilen ağaçlar ile dolu. Mahalleler arasındaki yollar sivil ulaşım için geçilemez duruma geldi. Kavşaklardan birinde anti-tank kirpiler görülüyor. Mahalle ve semtler çevresindeki araziler, boş arsalar ve avlular mermiler yüzünden delik deşik oldu.Son karelerde, Ukrayna ordusu tarafından kale olarak kullanılan Avdeyevka Kok Fabrikası görülüyor. Düşman, aralarında mekanize tugaylar, piyade taburlar ve İHA operatörleri gibi özel birimleri olmak üzere önemli güçlerini bu endüstriyel tesiste yoğunlaştırmıştı. Fabrikada Ukrayna ordusunun mühimmat depoları, komuta merkezleri ve İHA kontrol noktaları bulunuyordu.Avdeyevka Kok Fabrikası’nın 325-340 hektarlık alanında 200’den fazla bina yer alıyor.Fabrikanın arazisinde, tüm şehirde olduğu gibi çatışmaların sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmaları başlatıldı. Uzmanlar, mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Donetsk'in kuzeyinde Avdeyevka, Ukrayna ordusunun kalesi olarak biliniyordu. Ukraynalı askerler, Donetsk'teki yerleşimlere yönelik saldırılarının büyük bölümünü Avdeyevka'dan düzenliyordu.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 17 Şubatta Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-ordusu-avdeyevka-yakinlarindaki-bir-koyde-daha-kontrolu-ele-gecirdi-1081177932.html

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Özgürleştirilen Avdeyevka’ya kuş bakışı Sputnik Türkiye Özgürleştirilen Avdeyevka’ya kuş bakışı 2024-02-29T22:55+0300 true PT0M56S

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video, avdeyevka, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna, sergey şoygu