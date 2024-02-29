https://sputniknews.com.tr/20240229/ozgurlestirilen-avdeyevkaya-kus-bakisi-1081233638.html
Özgürleştirilen Avdeyevka kuş bakışı görüntülendi
Özgürleştirilen Avdeyevka kuş bakışı görüntülendi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde düşman güçlerinden özgürleştirilen Avdeyevka şehri dron ile havadan görüntülendi. Sputnik’in paylaştığı bu görüntülerin en büyük... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T22:55+0300
2024-02-29T22:55+0300
2024-02-29T22:57+0300
ukrayna krizi
video
avdeyevka
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna
sergey şoygu
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İlk kareler Avdeyevka’nın sivil mahallelerini gösteriyor. Apartmanların büyük kısmı hasarlı, bazıları tamamen yıkıldı. Ukrayna ordusu bu apartmanlara atış ve gözlem noktalarını yerleştirdi, mühimmat depoları ve askeri barınak gibi kullandı.Bazı çok katlı binaların tamamen yerle bir olduğu görülüyor. Avlular, hasar görmüş ve yıkılmış binaların enkazı, metal ve beton yapıların yanı sıra devrilen ağaçlar ile dolu. Mahalleler arasındaki yollar sivil ulaşım için geçilemez duruma geldi. Kavşaklardan birinde anti-tank kirpiler görülüyor. Mahalle ve semtler çevresindeki araziler, boş arsalar ve avlular mermiler yüzünden delik deşik oldu.Son karelerde, Ukrayna ordusu tarafından kale olarak kullanılan Avdeyevka Kok Fabrikası görülüyor. Düşman, aralarında mekanize tugaylar, piyade taburlar ve İHA operatörleri gibi özel birimleri olmak üzere önemli güçlerini bu endüstriyel tesiste yoğunlaştırmıştı. Fabrikada Ukrayna ordusunun mühimmat depoları, komuta merkezleri ve İHA kontrol noktaları bulunuyordu.Avdeyevka Kok Fabrikası’nın 325-340 hektarlık alanında 200’den fazla bina yer alıyor.Fabrikanın arazisinde, tüm şehirde olduğu gibi çatışmaların sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmaları başlatıldı. Uzmanlar, mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Donetsk'in kuzeyinde Avdeyevka, Ukrayna ordusunun kalesi olarak biliniyordu. Ukraynalı askerler, Donetsk'teki yerleşimlere yönelik saldırılarının büyük bölümünü Avdeyevka'dan düzenliyordu.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 17 Şubatta Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-ordusu-avdeyevka-yakinlarindaki-bir-koyde-daha-kontrolu-ele-gecirdi-1081177932.html
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Özgürleştirilen Avdeyevka’ya kuş bakışı
Sputnik Türkiye
Özgürleştirilen Avdeyevka’ya kuş bakışı
2024-02-29T22:55+0300
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video, avdeyevka, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna, sergey şoygu
video, avdeyevka, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna, sergey şoygu
Özgürleştirilen Avdeyevka kuş bakışı görüntülendi
22:55 29.02.2024 (güncellendi: 22:57 29.02.2024)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde düşman güçlerinden özgürleştirilen Avdeyevka şehri dron ile havadan görüntülendi. Sputnik’in paylaştığı bu görüntülerin en büyük özelliği patlamaların, yangının ve yükselen dumanların olmaması.
İlk kareler Avdeyevka’nın sivil mahallelerini gösteriyor. Apartmanların büyük kısmı hasarlı, bazıları tamamen yıkıldı. Ukrayna ordusu bu apartmanlara atış ve gözlem noktalarını yerleştirdi, mühimmat depoları ve askeri barınak gibi kullandı.
Bazı çok katlı binaların tamamen yerle bir olduğu görülüyor. Avlular, hasar görmüş ve yıkılmış binaların enkazı, metal ve beton yapıların yanı sıra devrilen ağaçlar ile dolu. Mahalleler arasındaki yollar sivil ulaşım için geçilemez duruma geldi. Kavşaklardan birinde anti-tank kirpiler görülüyor. Mahalle ve semtler çevresindeki araziler, boş arsalar ve avlular mermiler yüzünden delik deşik oldu.
Son karelerde, Ukrayna ordusu tarafından kale olarak kullanılan Avdeyevka Kok Fabrikası görülüyor. Düşman, aralarında mekanize tugaylar, piyade taburlar ve İHA operatörleri gibi özel birimleri olmak üzere önemli güçlerini bu endüstriyel tesiste yoğunlaştırmıştı. Fabrikada Ukrayna ordusunun mühimmat depoları, komuta merkezleri ve İHA kontrol noktaları bulunuyordu.
Avdeyevka Kok Fabrikası’nın 325-340 hektarlık alanında 200’den fazla bina yer alıyor.
Fabrikanın arazisinde, tüm şehirde olduğu gibi çatışmaların sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmaları başlatıldı. Uzmanlar, mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Donetsk'in kuzeyinde Avdeyevka, Ukrayna ordusunun kalesi olarak biliniyordu. Ukraynalı askerler, Donetsk'teki yerleşimlere yönelik saldırılarının büyük bölümünü Avdeyevka'dan düzenliyordu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 17 Şubatta Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.