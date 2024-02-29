https://sputniknews.com.tr/20240229/motorine-indirim--1081205843.html
Motorine indirim
Motorine indirim
Sputnik Türkiye
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T09:14+0300
2024-02-29T09:14+0300
2024-02-29T09:43+0300
ekonomi
motorin
benzin
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
ekonomi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e703f7d39baae5203b9e5d8abe5ff68.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları merakla takip ediliyor.Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/bitcoin-60-bin-dolari-asti-1081185614.html
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motorin, benzin, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, ekonomi
motorin, benzin, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, ekonomi
Motorine indirim
09:14 29.02.2024 (güncellendi: 09:43 29.02.2024)
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları merakla takip ediliyor.
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.