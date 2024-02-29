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https://sputniknews.com.tr/20240229/motorine-indirim--1081205843.html
Motorine indirim
Motorine indirim
Sputnik Türkiye
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
benzin
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları merakla takip ediliyor.Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/bitcoin-60-bin-dolari-asti-1081185614.html
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motorin, benzin, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, ekonomi
motorin, benzin, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, ekonomi

Motorine indirim

09:14 29.02.2024 (güncellendi: 09:43 29.02.2024)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA
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Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları merakla takip ediliyor.
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.
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