https://sputniknews.com.tr/20240228/bitcoin-60-bin-dolari-asti-1081185614.html

Bitcoin 60 bin doları aştı

Bitcoin 60 bin doları aştı

Sputnik Türkiye

Bitcoin, hafta başından bu yana sürdürdüğü yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Kripto para birimi Bitcoin, 60 bin dolar seviyesini aştı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T16:24+0300

2024-02-28T16:24+0300

2024-02-28T17:16+0300

ekonomi

bitcoin

kripto

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079457272_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_52b18ef56fb1b62ac04e5f6ae17f49bb.jpg

Kripto para piyasalarında soluksuz yükseliş devam ediyor. Bitcoin, 2 yıl sonra ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı.Haftaya yükselerek başlamıştıKripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, pazartesi günü spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 56 bin doların üzerine çıkarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240228/yukselis-hiz-kesmiyor-bitcoin-60-bin-dolar-yolunda-1081173064.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin kaç,bitcoin son dakika,bitcoin 60 bin dolar