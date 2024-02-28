https://sputniknews.com.tr/20240228/bitcoin-60-bin-dolari-asti-1081185614.html
Bitcoin 60 bin doları aştı
Bitcoin 60 bin doları aştı
Sputnik Türkiye
Bitcoin, hafta başından bu yana sürdürdüğü yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Kripto para birimi Bitcoin, 60 bin dolar seviyesini aştı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T16:24+0300
2024-02-28T16:24+0300
2024-02-28T17:16+0300
ekonomi
bitcoin
kripto
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Kripto para piyasalarında soluksuz yükseliş devam ediyor. Bitcoin, 2 yıl sonra ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı.Haftaya yükselerek başlamıştıKripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, pazartesi günü spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 56 bin doların üzerine çıkarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/yukselis-hiz-kesmiyor-bitcoin-60-bin-dolar-yolunda-1081173064.html
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bitcoin kaç,bitcoin son dakika,bitcoin 60 bin dolar
bitcoin kaç,bitcoin son dakika,bitcoin 60 bin dolar
Bitcoin 60 bin doları aştı
16:24 28.02.2024 (güncellendi: 17:16 28.02.2024)
Bitcoin, hafta başından bu yana sürdürdüğü yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Kripto para birimi Bitcoin, 60 bin dolar seviyesini aştı.
Kripto para piyasalarında soluksuz yükseliş devam ediyor. Bitcoin, 2 yıl sonra ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı.
Haftaya yükselerek başlamıştı
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, pazartesi günü spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 56 bin doların üzerine çıkarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.