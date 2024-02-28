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https://sputniknews.com.tr/20240228/yukselis-hiz-kesmiyor-bitcoin-60-bin-dolar-yolunda-1081173064.html
Yükseliş hız kesmiyor: Bitcoin 60 bin dolar yolunda
Yükseliş hız kesmiyor: Bitcoin 60 bin dolar yolunda
Sputnik Türkiye
Bitcoin fiyatı, 59 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise 3 bin 300 doları aştı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T12:02+0300
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Bitcoin, yeni işlem gününde alıcı seyrini sürdürdü ve 59 bin doların üzerine çıktı.Bitcoin fiyatı, gün içinde 59 bin 278 dolara kadar yükseldi. Aralık 2021'den itibaren ilk kezKripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 56 bin doların üzerine çıkarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,4 artarak 2 trilyon 130 milyar doları aştı.En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yatırımların artışının sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 9,3'ten fazla değer kazandı.Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.Haftalık değer kazandı yüzde 8.4'ü aştıBitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 8,4'ü aştı.Bitcoin neden yükseliyor?Piyasalarda Nvidia liderliğinde teknoloji hisselerinin performansı ile risk iştahı arttı.Bitcoin'deki yükselişte borsada işlem gören yatırım fonlarına (ETF) olan talep etkili oldu.Bitcoin ETF'leri salı günü toplam 2 milyar dolarlık işlem gördü. BlackRock'un Bitcoin yatırım fonu art arda ikinci günde 1,3 milyar doların üzerinde günlük işlem hacmi kaydetti.Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci de kripto paraların yukarı yönlü hareketini destekledi. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.Rekor seviyeden uzakBitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 100'den fazla değer kazandı ancak Aralık 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta.Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.Bitcoin’in fiyatı Mayıs 2020’deki son yarılanma sürecinin ardından Aralık 2021’de rekor seviyeye ulaşmıştı.Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanarak 3 bin 230 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.
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Yükseliş hız kesmiyor: Bitcoin 60 bin dolar yolunda

12:02 28.02.2024 (güncellendi: 12:45 28.02.2024)
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Bitcoin fiyatı, 59 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise 3 bin 300 doları aştı.
Bitcoin, yeni işlem gününde alıcı seyrini sürdürdü ve 59 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin fiyatı, gün içinde 59 bin 278 dolara kadar yükseldi.

Aralık 2021'den itibaren ilk kez

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 56 bin doların üzerine çıkarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,4 artarak 2 trilyon 130 milyar doları aştı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yatırımların artışının sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 9,3'ten fazla değer kazandı.
Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Haftalık değer kazandı yüzde 8.4'ü aştı

Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 8,4'ü aştı.

Bitcoin neden yükseliyor?

Piyasalarda Nvidia liderliğinde teknoloji hisselerinin performansı ile risk iştahı arttı.

Bitcoin'deki yükselişte borsada işlem gören yatırım fonlarına (ETF) olan talep etkili oldu.

Bitcoin ETF'leri salı günü toplam 2 milyar dolarlık işlem gördü. BlackRock'un Bitcoin yatırım fonu art arda ikinci günde 1,3 milyar doların üzerinde günlük işlem hacmi kaydetti.

Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci de kripto paraların yukarı yönlü hareketini destekledi. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Rekor seviyeden uzak

Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 100'den fazla değer kazandı ancak Aralık 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta.
Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.
Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.
Bitcoin’in fiyatı Mayıs 2020’deki son yarılanma sürecinin ardından Aralık 2021’de rekor seviyeye ulaşmıştı.
Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanarak 3 bin 230 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.
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