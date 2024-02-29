https://sputniknews.com.tr/20240229/merkez-bankasi-rezervleri-dususte-1081221188.html

Merkez Bankası rezervleri düşüşte

Merkez Bankası rezervleri düşüşte

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T14:59+0300

2024-02-29T14:59+0300

2024-02-29T14:59+0300

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TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklanırken, buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi.Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20240229/merkez-bankasi-ppk-toplanti-ozeti-yayimlandi-yurt-disi-finansman-imkanlarinda-iyilesme-var-1081219841.html

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