https://sputniknews.com.tr/20240229/merkez-bankasi-rezervleri-dususte-1081221188.html
Merkez Bankası rezervleri düşüşte
Merkez Bankası rezervleri düşüşte
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T14:59+0300
2024-02-29T14:59+0300
2024-02-29T14:59+0300
ekonomi
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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altın rezervi
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TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklanırken, buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi.Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20240229/merkez-bankasi-ppk-toplanti-ozeti-yayimlandi-yurt-disi-finansman-imkanlarinda-iyilesme-var-1081219841.html
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türkiye, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, resmi rezerv varlıkları, dolar rezervi, altın, altın rezervi
türkiye, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, resmi rezerv varlıkları, dolar rezervi, altın, altın rezervi
Merkez Bankası rezervleri düşüşte
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklanırken, buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.