https://sputniknews.com.tr/20240229/merkez-bankasi-ppk-toplanti-ozeti-yayimlandi-yurt-disi-finansman-imkanlarinda-iyilesme-var-1081219841.html
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı: 'Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme var'
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı: 'Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme var'
Sputnik Türkiye
TCMB PPK Toplantı Özeti yayınlandı. Özette, "Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedir" denildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T14:18+0300
2024-02-29T14:18+0300
2024-02-29T14:18+0300
ekonomi
ppk
merkez bankası (mb)
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Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı.
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ppk, merkez bankası (mb)
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı: 'Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme var'
Ayrıntılar geliyor
TCMB PPK Toplantı Özeti yayınlandı. Özette, "Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedir" denildi.
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı.