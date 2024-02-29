https://sputniknews.com.tr/20240229/madurodan-ulkeden-ayrilan-venezuellalilara-cagri-vataniniza-donun-1081206172.html

Maduro'dan, ülkeden ayrılan Venezüellalılara çağrı: Vatanınıza dönün!

Maduro'dan, ülkeden ayrılan Venezüellalılara çağrı: Vatanınıza dönün!

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısı yaparken, onlara yardım sözü verdi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T09:39+0300

2024-02-29T09:39+0300

2024-02-29T09:39+0300

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abd

abd yaptırım

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Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Maduro, yurt dışındaki Venezüellalı göçmenlerin korunması ve onlara yardım edilmesi için özel proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.Maduro, ülkesine yönelik devam eden ABD yaptırımlarını hatırlatarak tüm ekonomik ambargoların kaldırılması halinde ‘en geç bir yıl içinde’ Venezüellalıların ana vatanlarına dönebileceğine inandığını kaydetti.Yurt dışına göç eden vatandaşlarına seslenen Maduro, "Göçmenler, topraklarına geri dönmeli, ülkenin onlara ihtiyacı var. Ana vatana dönen kardeşlerimiz için kapsamlı sosyal programlar hazırlıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Venezuelalılar, oldukça zor ekonomik koşullarda yaşıyor" dedi.Devlet Başkanı Maduro, Venezüella'nın haksız yaptırımlara maruz kaldığı için halkının ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

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