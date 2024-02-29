https://sputniknews.com.tr/20240229/madurodan-ulkeden-ayrilan-venezuellalilara-cagri-vataniniza-donun-1081206172.html
Maduro'dan, ülkeden ayrılan Venezüellalılara çağrı: Vatanınıza dönün!
Maduro'dan, ülkeden ayrılan Venezüellalılara çağrı: Vatanınıza dönün!
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısı yaparken, onlara yardım sözü verdi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T09:39+0300
2024-02-29T09:39+0300
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Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Maduro, yurt dışındaki Venezüellalı göçmenlerin korunması ve onlara yardım edilmesi için özel proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.Maduro, ülkesine yönelik devam eden ABD yaptırımlarını hatırlatarak tüm ekonomik ambargoların kaldırılması halinde ‘en geç bir yıl içinde’ Venezüellalıların ana vatanlarına dönebileceğine inandığını kaydetti.Yurt dışına göç eden vatandaşlarına seslenen Maduro, "Göçmenler, topraklarına geri dönmeli, ülkenin onlara ihtiyacı var. Ana vatana dönen kardeşlerimiz için kapsamlı sosyal programlar hazırlıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Venezuelalılar, oldukça zor ekonomik koşullarda yaşıyor" dedi.Devlet Başkanı Maduro, Venezüella'nın haksız yaptırımlara maruz kaldığı için halkının ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240130/venezuella-abdnin-yaptirimlarina-sert-karsilik-verecek-1080178843.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, göçmen, yurt dışı, yurt dışı çıkışı, abd, abd yaptırım, yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım, latin amerika
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, göçmen, yurt dışı, yurt dışı çıkışı, abd, abd yaptırım, yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım, latin amerika
Maduro'dan, ülkeden ayrılan Venezüellalılara çağrı: Vatanınıza dönün!
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısı yaparken, onlara yardım sözü verdi.
Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Maduro, yurt dışındaki Venezüellalı göçmenlerin korunması ve onlara yardım edilmesi için özel proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Maduro, ülkesine yönelik devam eden ABD yaptırımlarını hatırlatarak tüm ekonomik ambargoların kaldırılması halinde ‘en geç bir yıl içinde’ Venezüellalıların ana vatanlarına dönebileceğine inandığını kaydetti.
Yurt dışına göç eden vatandaşlarına seslenen Maduro
, "Göçmenler, topraklarına geri dönmeli, ülkenin onlara ihtiyacı var. Ana vatana dönen kardeşlerimiz için kapsamlı sosyal programlar hazırlıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Venezuelalılar, oldukça zor ekonomik koşullarda yaşıyor
" dedi.
Devlet Başkanı Maduro, Venezüella'nın haksız yaptırımlara maruz kaldığı için halkının ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.