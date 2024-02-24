Dışişleri Bakanı Fidan, Venezüella'da: 'Türkiye için Venezüella fevkalade önemli bir yer tutmakta'

"Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezüella fevkalade önemli bir yer tutmakta. Özellikle bölgesel sorunlar ve uluslararası konularda Venezüella'yla beraber ortak tutum takındığımız çok sayıda konu bulunmakta. Bunların başında bildiğiniz gibi Filistin konusu gelmekte. Dün akşam yaptığım görüşmede Sayın Başkan Maduro'ya da takdirlerimizi, teşekkürlerimizi ilettik.

Sayın Bakan kardeşime de aynı şekilde takdirlerimizi iletiyoruz. Özellikle Filistin'de devam eden adaletsizlik, zulüm, hukuksuzluk, çifte standartlık, uluslararası sistemin çürümüşlüğü karşısında almış oldukları tutumdan dolayı kendilerine teşekkür ettik. Bu pozisyondaki ülkelerin sayısı arttıkça gerçekten ortaya çıkacak baskı daha fazla olacak ve inşallah bu zulmün önüne de hep beraber geçmiş olacağız."