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Dışişleri Bakanı Fidan, Venezüella'da: 'Türkiye için Venezüella fevkalade önemli bir yer tutmakta'
Dışişleri Bakanı Fidan, Venezüella'da: 'Türkiye için Venezüella fevkalade önemli bir yer tutmakta'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Venezüella'nın her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturduklarını belirterek, "Türkiye'nin... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
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Fidan, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.G20 vesilesiyle Brezilya'dan başladığı Latin Amerika turuna Venezüella'yla devam ettiğini hatırlatan Fidan, Venezüella'yla Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildiğini ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini ilettiğini dile getirerek, "İki ülke arasındaki stratejik ilişkinin her alanda ilerlemesi konusundaki karşılıklı iradeleri teyit etme imkanımız oldu." diye konuştu.'Büyük potansiyeller var'Bakan Fidan, Türkiye ve Venezüella'nın her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturduklarını, ekonomi, ticaret, madencilik, enerji, tarım ve turizm alanlarında çok büyük potansiyelin olduğunu söyledi."Geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 800 milyon dolar civarında olan iki ülke arasındaki ticaret hacmimizin bu sene büyük bir çabayla, liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını açıkçası bekliyoruz." diyen Fidan, Erdoğan'ın bu yıl içerisinde Venezüella'yı ziyaret etme planının olduğunu aktardı.Fidan, şöyle devam etti:Mevkidaşı Gil ile petrokimya, madencilik ve turizm alanındaki somut konuları konuşma imkanı bulduğunu anlatan Fidan, enerji konusunda bazı Türk firmalarının ilgilerini de ilettiğini ve bu konularda gelecek dönemde büyük açılım beklediklerini bildirdi.
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fidan, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, türkiye-venezüella ilişkileri, abd - venezüella ilişkileri, enerji, yatırım, finans, finans sektörü, petrol, madencilik
fidan, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, türkiye-venezüella ilişkileri, abd - venezüella ilişkileri, enerji, yatırım, finans, finans sektörü, petrol, madencilik

Dışişleri Bakanı Fidan, Venezüella'da: 'Türkiye için Venezüella fevkalade önemli bir yer tutmakta'

21:05 24.02.2024
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), resmi ziyaret için geldiği Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro (sağda) tarafından Miraflores Sarayı’nda kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), resmi ziyaret için geldiği Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro (sağda) tarafından Miraflores Sarayı’nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Venezüella'nın her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturduklarını belirterek, "Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezüella fevkalade önemli bir yer tutmakta." dedi.
Fidan, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
G20 vesilesiyle Brezilya'dan başladığı Latin Amerika turuna Venezüella'yla devam ettiğini hatırlatan Fidan, Venezüella'yla Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildiğini ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini ilettiğini dile getirerek, "İki ülke arasındaki stratejik ilişkinin her alanda ilerlemesi konusundaki karşılıklı iradeleri teyit etme imkanımız oldu." diye konuştu.

'Büyük potansiyeller var'

Bakan Fidan, Türkiye ve Venezüella'nın her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturduklarını, ekonomi, ticaret, madencilik, enerji, tarım ve turizm alanlarında çok büyük potansiyelin olduğunu söyledi.
"Geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 800 milyon dolar civarında olan iki ülke arasındaki ticaret hacmimizin bu sene büyük bir çabayla, liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını açıkçası bekliyoruz." diyen Fidan, Erdoğan'ın bu yıl içerisinde Venezüella'yı ziyaret etme planının olduğunu aktardı.
Fidan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezüella fevkalade önemli bir yer tutmakta. Özellikle bölgesel sorunlar ve uluslararası konularda Venezüella'yla beraber ortak tutum takındığımız çok sayıda konu bulunmakta. Bunların başında bildiğiniz gibi Filistin konusu gelmekte. Dün akşam yaptığım görüşmede Sayın Başkan Maduro'ya da takdirlerimizi, teşekkürlerimizi ilettik.

Sayın Bakan kardeşime de aynı şekilde takdirlerimizi iletiyoruz. Özellikle Filistin'de devam eden adaletsizlik, zulüm, hukuksuzluk, çifte standartlık, uluslararası sistemin çürümüşlüğü karşısında almış oldukları tutumdan dolayı kendilerine teşekkür ettik. Bu pozisyondaki ülkelerin sayısı arttıkça gerçekten ortaya çıkacak baskı daha fazla olacak ve inşallah bu zulmün önüne de hep beraber geçmiş olacağız."

Mevkidaşı Gil ile petrokimya, madencilik ve turizm alanındaki somut konuları konuşma imkanı bulduğunu anlatan Fidan, enerji konusunda bazı Türk firmalarının ilgilerini de ilettiğini ve bu konularda gelecek dönemde büyük açılım beklediklerini bildirdi.
Hakan Fidan Simon Bolivar Anıt Mezarı’nı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan, Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti
19:38
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