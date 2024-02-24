https://sputniknews.com.tr/20240224/disisleri-bakani-fidan-simon-bolivarin-anit-mezarini-ziyaret-etti-1081064275.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan başkent Karakas’ta Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T19:38+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Venezüella'nın başkenti Karacas’ta, kurucu lider Simon Bolivar Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek anıt mezara çelenk bıraktı. Bakan Fidan, tören sonunda anıt özel defterini de imzaladı.Simon Bolivar, Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Bolivya’yı da içine alan Büyük Kolombiya Cumhuriyeti’ni İspanya sömürgesinden kurtarmıştı. Bağımsızlık hareketinin siyasi ve askeri lideri olan Bolivar, Büyük Kolombiya’nın ilk başkanı olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240224/venezuella-devlet-baskani-maduro-bakan-fidan-ile-gorusmesini-harika-olarak-nitelendirdi-1081049977.html
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türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, venezüella, caracas, simon bolivar
Dışişleri Bakanı Fidan, Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Fidan başkent Karakas’ta Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Venezüella'nın başkenti Karacas’ta, kurucu lider Simon Bolivar Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek anıt mezara çelenk bıraktı.
Bakan Fidan, tören sonunda anıt özel defterini de imzaladı.
Simon Bolivar, Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Bolivya’yı da içine alan Büyük Kolombiya Cumhuriyeti’ni İspanya sömürgesinden kurtarmıştı. Bağımsızlık hareketinin siyasi ve askeri lideri olan Bolivar, Büyük Kolombiya’nın ilk başkanı olmuştu.