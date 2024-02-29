https://sputniknews.com.tr/20240229/istanbulda-jigolo-olma-vaadiyle-dolandiricilik-1081227771.html
İstanbul'da 'jigolo olma' vaadiyle dolandırıcılık
İstanbul'da 'jigolo olma' vaadiyle dolandırıcılık
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece’de 26 kişinin jigolo olma vaadiyle toplam 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu 8 kişi tutuklandı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T17:45+0300
2024-02-29T17:45+0300
2024-02-29T17:45+0300
türkiye
jigolo
istanbul
dolandırıcılık
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081229521_0:0:897:505_1920x0_80_0_0_8711b7bc0528dfe2fdd98952983cd6a4.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi şeklinde faaliyet gösteren çetenin jigolo olma vaadiyle 26 kişiyi dolandırdığını ortaya çıkardı.Büyükçekmece’de bulunan ofise 6 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin TL ele geçirilirken 9 kişi yakalandı. Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 şahsın şüpheliler tarafından toplam 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i, hakkında dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/davalik-olmuslardi-haluk-leventi-dolandiricilikla-suclayan-deniz-akkayaya-hapis-talebi-1081106812.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081229521_45:0:797:564_1920x0_80_0_0_176eac044a52faa7c831bc07a1c4566b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jigolo, istanbul, dolandırıcılık
jigolo, istanbul, dolandırıcılık
İstanbul'da 'jigolo olma' vaadiyle dolandırıcılık
Büyükçekmece’de 26 kişinin jigolo olma vaadiyle toplam 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu 8 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi şeklinde faaliyet gösteren çetenin jigolo olma vaadiyle 26 kişiyi dolandırdığını ortaya çıkardı.
Büyükçekmece’de bulunan ofise 6 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin TL ele geçirilirken 9 kişi yakalandı.
Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 şahsın şüpheliler tarafından toplam 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.
Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i, hakkında dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.