https://sputniknews.com.tr/20240229/istanbulda-jigolo-olma-vaadiyle-dolandiricilik-1081227771.html

İstanbul'da 'jigolo olma' vaadiyle dolandırıcılık

İstanbul'da 'jigolo olma' vaadiyle dolandırıcılık

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece’de 26 kişinin jigolo olma vaadiyle toplam 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu 8 kişi tutuklandı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T17:45+0300

2024-02-29T17:45+0300

2024-02-29T17:45+0300

türkiye

jigolo

istanbul

dolandırıcılık

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi şeklinde faaliyet gösteren çetenin jigolo olma vaadiyle 26 kişiyi dolandırdığını ortaya çıkardı.Büyükçekmece’de bulunan ofise 6 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin TL ele geçirilirken 9 kişi yakalandı. Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 şahsın şüpheliler tarafından toplam 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i, hakkında dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20240226/davalik-olmuslardi-haluk-leventi-dolandiricilikla-suclayan-deniz-akkayaya-hapis-talebi-1081106812.html

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jigolo, istanbul, dolandırıcılık