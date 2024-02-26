https://sputniknews.com.tr/20240226/davalik-olmuslardi-haluk-leventi-dolandiricilikla-suclayan-deniz-akkayaya-hapis-talebi-1081106812.html

Davalık olmuşlardı: Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya'ya hapis talebi

Davalık olmuşlardı: Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya'ya hapis talebi

Sputnik Türkiye

Sanatçı Haluk Levent hakkında 'depremzedelerin parasını çalıyor', 'nitelikli dolandırıcı' şeklinde sosyal medyadan paylaşım yapan Deniz Akkaya'ya yönelik... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T14:18+0300

2024-02-26T14:18+0300

2024-02-26T14:18+0300

yaşam

haluk levent

deniz akkaya

ahbap derneği

deprem

dava

hakaret

hakaret davası

kavga

tartışma

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Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şikayetçi Haluk Levent'in Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi. Dilekçede, Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından Levent'e yönelik 'asılsız iddialarda bulunduğu ve bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu' ifade edildi.İddianamede, Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında yaptığı paylaşımların sanatçının onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtilerek, haber içeriklerinin Levent'i küçük düşürecek ve yanlış tanıtacak nitelikte olduğu vurgulandı. Ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.Deniz Akkaya'nın, 6 Şubat'ta medyaya yansıyan deprem sonrası AHBAP Derneği'ne yapılan milyarlarca liralık bağışlarla ilgili iddialarda bulunduğu ve Levent'in geçmişte 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' iddialarıyla karşı karşıya kaldığına dair bilgiler verdiği ifade edildi. Akkaya, amacının halkı bilgilendirmek olduğunu belirterek, "AHBAP Derneği'nin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığını" söyledi.Ne olmuştu?Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği’ne bağışta bulundu. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, “İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan” demişti. Haluk Levent ise, “Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın” açıklamasını yapmıştı. Bu şekilde başlayan kavga son olarak Levent'in Akkaya'nın sözleri nedeniyle dava açmasıyla yargıya taşınmıştı.

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haluk levent, deniz akkaya, ahbap derneği, deprem, dava, hakaret, hakaret davası, kavga, tartışma