https://sputniknews.com.tr/20240226/davalik-olmuslardi-haluk-leventi-dolandiricilikla-suclayan-deniz-akkayaya-hapis-talebi-1081106812.html
Davalık olmuşlardı: Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya'ya hapis talebi
Davalık olmuşlardı: Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya'ya hapis talebi
Sputnik Türkiye
Sanatçı Haluk Levent hakkında 'depremzedelerin parasını çalıyor', 'nitelikli dolandırıcı' şeklinde sosyal medyadan paylaşım yapan Deniz Akkaya'ya yönelik... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T14:18+0300
2024-02-26T14:18+0300
2024-02-26T14:18+0300
yaşam
haluk levent
deniz akkaya
ahbap derneği
deprem
dava
hakaret
hakaret davası
kavga
tartışma
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0c/1047979200_0:96:1200:771_1920x0_80_0_0_1b88625c824f8ca3f9167fdea8d84215.jpg
Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şikayetçi Haluk Levent'in Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi. Dilekçede, Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından Levent'e yönelik 'asılsız iddialarda bulunduğu ve bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu' ifade edildi.İddianamede, Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında yaptığı paylaşımların sanatçının onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtilerek, haber içeriklerinin Levent'i küçük düşürecek ve yanlış tanıtacak nitelikte olduğu vurgulandı. Ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.Deniz Akkaya'nın, 6 Şubat'ta medyaya yansıyan deprem sonrası AHBAP Derneği'ne yapılan milyarlarca liralık bağışlarla ilgili iddialarda bulunduğu ve Levent'in geçmişte 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' iddialarıyla karşı karşıya kaldığına dair bilgiler verdiği ifade edildi. Akkaya, amacının halkı bilgilendirmek olduğunu belirterek, "AHBAP Derneği'nin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığını" söyledi.Ne olmuştu?Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği’ne bağışta bulundu. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, “İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan” demişti. Haluk Levent ise, “Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın” açıklamasını yapmıştı. Bu şekilde başlayan kavga son olarak Levent'in Akkaya'nın sözleri nedeniyle dava açmasıyla yargıya taşınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/ronaldo-ayaklarina-neden-oje-surdugunu-acikladi-son-derece-onemli-bir-sebebi-var-1081105168.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0c/1047979200_24:0:1177:865_1920x0_80_0_0_871f5a8dff5441e2ef09b11d888352f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
haluk levent, deniz akkaya, ahbap derneği, deprem, dava, hakaret, hakaret davası, kavga, tartışma
haluk levent, deniz akkaya, ahbap derneği, deprem, dava, hakaret, hakaret davası, kavga, tartışma
Davalık olmuşlardı: Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya'ya hapis talebi
Sanatçı Haluk Levent hakkında 'depremzedelerin parasını çalıyor', 'nitelikli dolandırıcı' şeklinde sosyal medyadan paylaşım yapan Deniz Akkaya'ya yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Levent'in şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede eski mankenin 3.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şikayetçi Haluk Levent'in Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi. Dilekçede, Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından Levent'e yönelik 'asılsız iddialarda bulunduğu ve bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu' ifade edildi.
İddianamede, Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında yaptığı paylaşımların sanatçının onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtilerek, haber içeriklerinin Levent'i küçük düşürecek ve yanlış tanıtacak nitelikte olduğu vurgulandı. Ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.
Deniz Akkaya'nın, 6 Şubat'ta medyaya yansıyan deprem sonrası AHBAP Derneği'ne yapılan milyarlarca liralık bağışlarla ilgili iddialarda bulunduğu ve Levent'in geçmişte 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' iddialarıyla karşı karşıya kaldığına dair bilgiler verdiği ifade edildi. Akkaya, amacının halkı bilgilendirmek olduğunu belirterek, "AHBAP Derneği'nin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığını" söyledi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği’ne bağışta bulundu. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, “İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan” demişti. Haluk Levent ise, “Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın” açıklamasını yapmıştı. Bu şekilde başlayan kavga son olarak Levent'in Akkaya'nın sözleri nedeniyle dava açmasıyla yargıya taşınmıştı.