https://sputniknews.com.tr/20240226/ronaldo-ayaklarina-neden-oje-surdugunu-acikladi-son-derece-onemli-bir-sebebi-var-1081105168.html
Ronaldo ayaklarına neden oje sürdüğünü açıkladı: 'Son derece önemli bir sebebi var'
Ronaldo ayaklarına neden oje sürdüğünü açıkladı: 'Son derece önemli bir sebebi var'
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, oğluyla beraber çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraftaki bir ayrıntı, hayranlarının... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T13:11+0300
2024-02-26T13:11+0300
2024-02-26T13:11+0300
ronaldo
cristiano ronaldo
mantar
yaşam
tırnak
futbol
ayak
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İçinde bulunduğumuz yüzyılın yaşayan efsanelerinden biridir Cristiano Ronaldo, çok defa fileler havalandırdığında, hayati maçların kaderini değiştirmiştir. Futbol tutkunları, onun yaşamına dair detayları hep çok merak etmiştir. Fakat bu kez efsane golcünün, hafta başında 13 yaşındaki oğlu Cristiano Jr ile antrenman sonrası çekildikleri bir fotoğrafı paylaşması gündeme geldi.Yıldız futbolcunun takipçileri, ayak tırnaklarının siyah ojeyle boyanmış olduğunu fark etmekte gecikmedi ve bazıları da rahatsızlarını dile getirdi.Bir kullanıcı, yorumunda, "Kimse siyah ojeli tırnaklar hakkında konuşmayacak mı?" derken, bir diğeri de "Tamam ama hiç kimse Ronaldo'nun ayaklarındaki siyah ojeyi fark etmedi mi?" diye ekledi.Ayağına neden oje sürdü?Fakat daha sonra bunun son derece önemli bir sebebi olduğu öğrenildi. Sporcular, her gün ayakkabı içinde terleyerek geçirdikleri uzun ve yorucu saatler nedeniyle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarına karşı hassas olabilir. Bu sorun özellikle, maç sırasında ayaklarına basılan ya da çalım yediklerinde ayakları büyük bir travmaya maruz kalan futbolcularda yaygındır. Bu sebeple Ronaldo'nun, ayak tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için boyadığı bilinmektedir.Yaygın bir uygulama...Formunun zirvesinde olan ve bu sezon Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr ve Portekiz Milli Takımı için 34 maçta 33 gol atan 39 yaşındaki oyuncu için bu yöntem kesinlikle işe yaramışa benziyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/futbol-federasyonu-icardiye-1-mac-ceza-verdi--1081104527.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, mantar, tırnak, futbol, ayak
ronaldo, cristiano ronaldo, mantar, tırnak, futbol, ayak
Ronaldo ayaklarına neden oje sürdüğünü açıkladı: 'Son derece önemli bir sebebi var'
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, oğluyla beraber çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraftaki bir ayrıntı, hayranlarının dikkatini çekti çünkü Ronaldo'nun ayaklarında oje olduğu görüldü. Kısa bir süre sonra, yıldız futbolcu neden bunu yaptığını açıkladı.
İçinde bulunduğumuz yüzyılın yaşayan efsanelerinden biridir Cristiano Ronaldo, çok defa fileler havalandırdığında, hayati maçların kaderini değiştirmiştir. Futbol tutkunları, onun yaşamına dair detayları hep çok merak etmiştir. Fakat bu kez efsane golcünün, hafta başında 13 yaşındaki oğlu Cristiano Jr ile antrenman sonrası çekildikleri bir fotoğrafı paylaşması gündeme geldi.
Yıldız futbolcunun takipçileri, ayak tırnaklarının siyah ojeyle boyanmış olduğunu fark etmekte gecikmedi ve bazıları da rahatsızlarını dile getirdi.
Bir kullanıcı, yorumunda, "Kimse siyah ojeli tırnaklar hakkında konuşmayacak mı?" derken, bir diğeri de "Tamam ama hiç kimse Ronaldo'nun ayaklarındaki siyah ojeyi fark etmedi mi?" diye ekledi.
Fakat daha sonra bunun son derece önemli bir sebebi olduğu öğrenildi. Sporcular, her gün ayakkabı içinde terleyerek geçirdikleri uzun ve yorucu saatler nedeniyle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarına karşı hassas olabilir. Bu sorun özellikle, maç sırasında ayaklarına basılan ya da çalım yediklerinde ayakları büyük bir travmaya maruz kalan futbolcularda yaygındır. Bu sebeple Ronaldo'nun, ayak tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için boyadığı bilinmektedir.
Formunun zirvesinde olan ve bu sezon Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr ve Portekiz Milli Takımı için 34 maçta 33 gol atan 39 yaşındaki oyuncu için bu yöntem kesinlikle işe yaramışa benziyor.