https://sputniknews.com.tr/20240226/futbol-federasyonu-icardiye-1-mac-ceza-verdi--1081104527.html
Futbol Federasyonu Icardi'ye 1 maç ceza verdi
Futbol Federasyonu Icardi'ye 1 maç ceza verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç ceza verdi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T12:41+0300
2024-02-26T12:41+0300
2024-02-26T13:55+0300
spor
mauro icardi
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye, MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men cezası verdi.TFF'nin sitesinden PFDK kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray sporcusu Mauro Emanuel Icardi’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. Icardi, ceza hakkında, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları benim adıma çok üzücü" ifadesini kullandı.
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mauro icardi, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
mauro icardi, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
Futbol Federasyonu Icardi'ye 1 maç ceza verdi
12:41 26.02.2024 (güncellendi: 13:55 26.02.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye, MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men cezası verdi.
TFF'nin sitesinden PFDK kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray sporcusu Mauro Emanuel Icardi’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Icardi, ceza hakkında, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları benim adıma çok üzücü" ifadesini kullandı.