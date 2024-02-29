https://sputniknews.com.tr/20240229/istanbulda-bogaz-ve-kopruler-yok-oldu-vapur-seferleri-iptal-edildi-1081202946.html

İstanbul'da boğaz ve köprüler yok oldu: Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da boğaz ve köprüler yok oldu: Vapur seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Afrika tozu ile sis birleşti. Köprü ve boğaz yok oldu. Mega kentte yüksek düzeyde azot dioksit ölçüldü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T08:06+0300

2024-02-29T08:06+0300

2024-02-29T08:08+0300

türkiye

istanbul

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sefer

sis

iptal

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İstanbul'da etkili olan yoğun sis, boğazda deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum, boğazda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alınmasına ve bazı şehir hatları vapur seferlerinin iptal edilmesine neden olurken, boğazda da göz gözü görmüyor.İstanbul iptal olan vapur seferleriŞehir Hatları yetkilileri, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli, Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) ve Küçüksu-İstinye Vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Son dakika haberi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın duyurduğuna göre ise, yoğun sis nedeniyle bütün deniz trafiğinin askıya alındığı açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240229/canli-yayinda-tansiyon-bir-anda-yukseldi-chpli-ali-haydar-firat-canli-yayini-terk-etti-1081202565.html

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