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SON DAKİKA | İstanbul'da boğaz ve köprüler yok oldu: Vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da boğaz ve köprüler yok oldu: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da boğaz ve köprüler yok oldu: Vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Afrika tozu ile sis birleşti. Köprü ve boğaz yok oldu. Mega kentte yüksek düzeyde azot dioksit ölçüldü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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vapur
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İstanbul'da etkili olan yoğun sis, boğazda deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum, boğazda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alınmasına ve bazı şehir hatları vapur seferlerinin iptal edilmesine neden olurken, boğazda da göz gözü görmüyor.İstanbul iptal olan vapur seferleriŞehir Hatları yetkilileri, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli, Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) ve Küçüksu-İstinye Vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Son dakika haberi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın duyurduğuna göre ise, yoğun sis nedeniyle bütün deniz trafiğinin askıya alındığı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/canli-yayinda-tansiyon-bir-anda-yukseldi-chpli-ali-haydar-firat-canli-yayini-terk-etti-1081202565.html
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vapur seferleri, vapur seferleri istanbul, vapur seferleri kadıköy, vapur seferleri iptal
vapur seferleri, vapur seferleri istanbul, vapur seferleri kadıköy, vapur seferleri iptal

İstanbul'da boğaz ve köprüler yok oldu: Vapur seferleri iptal edildi

08:06 29.02.2024 (güncellendi: 08:08 29.02.2024)
© AAİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA
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İstanbul'da Afrika tozu ile sis birleşti. Köprü ve boğaz yok oldu. Mega kentte yüksek düzeyde azot dioksit ölçüldü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. Bazı şehir hatları vapur seferleri de sis nedeniyle iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis, boğazda deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum, boğazda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alınmasına ve bazı şehir hatları vapur seferlerinin iptal edilmesine neden olurken, boğazda da göz gözü görmüyor.

İstanbul iptal olan vapur seferleri

Şehir Hatları yetkilileri, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli, Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) ve Küçüksu-İstinye Vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Son dakika haberi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın duyurduğuna göre ise, yoğun sis nedeniyle bütün deniz trafiğinin askıya alındığı açıklandı.
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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