https://sputniknews.com.tr/20240229/canli-yayinda-tansiyon-bir-anda-yukseldi-chpli-ali-haydar-firat-canli-yayini-terk-etti-1081202565.html

Canlı yayında tansiyon bir anda yükseldi: CHP'li Ali Haydar Fırat stüdyoyu terk etti

Canlı yayında tansiyon bir anda yükseldi: CHP'li Ali Haydar Fırat stüdyoyu terk etti

Sputnik Türkiye

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, "İstanbul’da CHP-Dem Parti iş birliği" konusu üzerinden yürütülen tartışmada bir anda sinirlendi. Canlı yayında süren... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T07:34+0300

2024-02-29T07:34+0300

2024-02-29T07:41+0300

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CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, katıldığı ‘Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir’ programını terk etti. ‘İstanbul’da CHP-Dem Parti iş birliği’ konusu üzerinden başlayan tartışmalar yüzünden sinirlenen siyasetçi, "3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir işbirliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.Mehmet Akif Ersoy'dan tepki: Bu iş kırıcı olmaya başladıProgramın moderatörü Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk TV KJ ekibine de eleştirilerde bulunan Fırat, ekranda bulunan ‘CHP- DEM Parti iş birliği’ yazısı kalkmazsa yayını terk edeceğini söyledi.Fırat, daha sonra gazeteci Nasuhi Güngör’ün “KJ belirlemek ne demek, sen bir gazetecisin bi tarafında da akademisyensin” eleştirisi sonrası sinirlenerek yayını terk etti. Mehmet Akif Ersoy'un konuklarını "Bu iş kırıcı olmaya başladı" diye uyarması da tansiyonu düşürmeye yetmedi. Mehmet Akif Ersoy, yaşananlar için izleyicilerden özür diledi.KJ nedir?KJ karakter jeneratörü kelimelerinin kısaltmasıdır. KJ televizyon haberinde metne açıklayıcı ve tamamlayıcı unsurlar ekleyen yazı türüdür. Haberde görüntüsü veya sesi olan kişilerin adları ve sıfatlarının, yer adlarının ekrana yansıtılması için kullanılır. Haberlerde görürüz ,ekranda konuşan kişinin adı ve unvanı ekrana yazılır, işte o KJ’dir.

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