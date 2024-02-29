https://sputniknews.com.tr/20240229/ispanya-basini-arda-gulerin-yeni-adresini-duyurdu-carlo-ancelottiye-sinirlendi-depresyona-girdi-1081202013.html
İspanya basını Arda Güler'in yeni adresini duyurdu: 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi depresyona girdi'
İspanya basını Arda Güler'in yeni adresini duyurdu: 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi depresyona girdi'
Sputnik Türkiye
İspanyol devi Real Madrid'de sakatlığını atlatan ancak istediği süreleri bulmakta zorlanan Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Carlo... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T06:41+0300
2024-02-29T06:41+0300
2024-02-29T06:41+0300
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arda güler
carlo ancelotti
ispanya
kiralık
sakatlık
oyun
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futbol
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Arda Güler, uzun süreli geçirdiği sakatlık nedeniyle bir türlü maçlarda performans gösteremezken, iyileşmesine rağmen de bir süredir Real Madrid'in efsanevi teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin engeline takılıyordu.Konuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan milli yıldızın depresyona girdiği ve çok mutsuz olduğu aktarıldı.Katalan basını, doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler'in FC Barcelona'ya gelmediği için pişman olduğunu iddia etti. 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi'Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelen golle birlikte Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.'Kiralık gönderilecek'Arda Güler'in mutsuzluğunun perde arkasındaki bir diğer sebebin takımdaki genç oyunculara kıyasla daha az süre bulmasından kaynaklandığı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma olasılığının yükseldiği belirtildi.Real Madrid'in Arda Güler'i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü aktarıldı. İspanyol ekiplerinden Sevilla'nın milli futbolcuyu gündemine dahil ettiği kaydedildi.
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İspanya basını Arda Güler'in yeni adresini duyurdu: 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi depresyona girdi'
İspanyol devi Real Madrid'de sakatlığını atlatan ancak istediği süreleri bulmakta zorlanan Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Carlo Ancelotti'nin kendisine beklenen süreyi vermemesi nedeniyle Arda Güler'in depresyonda olduğu aktarıldı. Sürpriz bir takıma kiralık olarak gideceği iddia edildi.
Arda Güler, uzun süreli geçirdiği sakatlık nedeniyle bir türlü maçlarda performans gösteremezken, iyileşmesine rağmen de bir süredir Real Madrid'in efsanevi teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin engeline takılıyordu.
Konuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan milli yıldızın depresyona girdiği ve çok mutsuz olduğu aktarıldı.
Katalan basını, doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler'in FC Barcelona'ya gelmediği için pişman olduğunu iddia etti.
'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi'
Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelen golle birlikte Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.
Arda Güler'in mutsuzluğunun perde arkasındaki bir diğer sebebin takımdaki genç oyunculara kıyasla daha az süre bulmasından kaynaklandığı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma olasılığının yükseldiği belirtildi.
Real Madrid'in Arda Güler'i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü aktarıldı. İspanyol ekiplerinden Sevilla'nın milli futbolcuyu gündemine dahil ettiği kaydedildi.