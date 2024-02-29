İspanya basını Arda Güler'in yeni adresini duyurdu: 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi depresyona girdi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisini bulmaya çok yaklaştı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Türkiye’nin geleceği sağlık markalarıyla gelecek'
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
16:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
Meral Akşener ve Battal İlgezdi’nin seçmeni azarlaması
19:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240229/ispanya-basini-arda-gulerin-yeni-adresini-duyurdu-carlo-ancelottiye-sinirlendi-depresyona-girdi-1081202013.html
İspanya basını Arda Güler'in yeni adresini duyurdu: 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi depresyona girdi'
İspanya basını Arda Güler'in yeni adresini duyurdu: 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi depresyona girdi'
Sputnik Türkiye
İspanyol devi Real Madrid'de sakatlığını atlatan ancak istediği süreleri bulmakta zorlanan Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Carlo... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T06:41+0300
2024-02-29T06:41+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
ispanya
kiralık
sakatlık
oyun
maç
futbol
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308902_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_59180ed4a3b0a4b43326e03de84e7cfe.jpg
Arda Güler, uzun süreli geçirdiği sakatlık nedeniyle bir türlü maçlarda performans gösteremezken, iyileşmesine rağmen de bir süredir Real Madrid'in efsanevi teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin engeline takılıyordu.Konuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan milli yıldızın depresyona girdiği ve çok mutsuz olduğu aktarıldı.Katalan basını, doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler'in FC Barcelona'ya gelmediği için pişman olduğunu iddia etti. 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi'Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelen golle birlikte Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.'Kiralık gönderilecek'Arda Güler'in mutsuzluğunun perde arkasındaki bir diğer sebebin takımdaki genç oyunculara kıyasla daha az süre bulmasından kaynaklandığı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma olasılığının yükseldiği belirtildi.Real Madrid'in Arda Güler'i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü aktarıldı. İspanyol ekiplerinden Sevilla'nın milli futbolcuyu gündemine dahil ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/fenerbahcede-dzeko-gidecek-iddiasi-yerine-arsenal-golcusu-gelecek-1081177893.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308902_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_f46a4e97637eb5528eadd6fb9627ed9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda güler transfermarkt, arda güler sakatlık, arda güler son durum, arda güler ilk maçı, arda gülerin oynayacağı maç ne zaman, arda güler hangi maçta oynayacak, arda güler iyileşti mi, arda güler ne zaman oynayacak, arda güler transfer, arda güler kiralık, arda güler sevilla
arda güler transfermarkt, arda güler sakatlık, arda güler son durum, arda güler ilk maçı, arda gülerin oynayacağı maç ne zaman, arda güler hangi maçta oynayacak, arda güler iyileşti mi, arda güler ne zaman oynayacak, arda güler transfer, arda güler kiralık, arda güler sevilla

İspanya basını Arda Güler'in yeni adresini duyurdu: 'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi depresyona girdi'

06:41 29.02.2024
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
İspanyol devi Real Madrid'de sakatlığını atlatan ancak istediği süreleri bulmakta zorlanan Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Carlo Ancelotti'nin kendisine beklenen süreyi vermemesi nedeniyle Arda Güler'in depresyonda olduğu aktarıldı. Sürpriz bir takıma kiralık olarak gideceği iddia edildi.
Arda Güler, uzun süreli geçirdiği sakatlık nedeniyle bir türlü maçlarda performans gösteremezken, iyileşmesine rağmen de bir süredir Real Madrid'in efsanevi teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin engeline takılıyordu.
Konuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan milli yıldızın depresyona girdiği ve çok mutsuz olduğu aktarıldı.
Katalan basını, doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler'in FC Barcelona'ya gelmediği için pişman olduğunu iddia etti.

'Carlo Ancelotti'ye sinirlendi'

Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelen golle birlikte Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.

'Kiralık gönderilecek'

Arda Güler'in mutsuzluğunun perde arkasındaki bir diğer sebebin takımdaki genç oyunculara kıyasla daha az süre bulmasından kaynaklandığı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma olasılığının yükseldiği belirtildi.
Real Madrid'in Arda Güler'i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü aktarıldı. İspanyol ekiplerinden Sevilla'nın milli futbolcuyu gündemine dahil ettiği kaydedildi.
Edin Dzeko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
SPOR
Fenerbahçe'de Dzeko gidecek iddiası: 'Yerine Arsenal golcüsü gelecek'
Dün, 14:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала